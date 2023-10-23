Як зберегти електроприлади під час можливого блекауту: поради від Мінреінтеграції

З'являється дедалі більше новин про те, як Україна готується до можливого блекауту, та дедалі більше порад, як його пережити. Утім, вони не будуть зайвими, адже блекаут охоплює багато сфер життя.

Перед можливими відключеннями світла варто пригадати минулорічні поради від Мінреінтеграції. Днями Росія вже обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

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Як уникнути перепадів напруги після відновлення електропостачання

Загальне правило досить просте: коли з'явилося світло, не треба вмикати усі прилади одразу. Так можна не тільки спалити свої електроприлади, але й позбавити світла увесь район, адже через навантаження на мережу може статися аварія. Але існує ще декілька порад.

Як зберегти електроприлади під час можливого блекауту:

Запускайте електроприлади по черзі, не всі водночас. Можна спершу зарядити телефон, щоб бути на зв'язку з рідними, а вже за пів години запустити пральну машину.

Купуйте тільки сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу і дотримуйтеся інструкції під час використання. Це може видатися очевидною порадою, але від цього вона не стає менш важливою.

Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів, пам'ятайте, що генератор не можна ставити в приміщенні.

Якщо у вас зникло світло, треба вимкнути з мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Так можна врятувати техніку, особливо вартісну.

Не намагайтеся самостійно втручатися в електрощитові будинків. Це також очевидна порада з розряду "всі знають, але не всі дотримуються". Викличте електрика, не треба наражати на небезпеку ні себе, ні сусідів.

А доки нема відключень світла, також варто пильнувати. Ось декілька порад, як правильно користуватися електричними обігрівачами – збережіть собі, бо скоро може стати холодніше.



Правила безпечного поводження з електричними обігрівачами / Інфографіка 24 Каналу

Інші поради на випадок блекауту

Подивитися на карті найближчі укриття та пункти незламності можна вже у "Дії". Чиновники кажуть, що це можна зробити навіть не маючи інтернету.

Що робити, аби бути з інтернетом під час відключень світла, – читайте тут.

Банки працюватимуть у блекаут, але для цього потрібно завітати у відділення зі спеціальною позначкою POWER BANKING. Де шукати такі відділення і чим вони корисні – у нашому матеріалі.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу