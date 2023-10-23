Как сохранить электроприборы во время возможного блэкаута: советы от Минреинтеграции

Появляется все больше новостей о том, как Украина готовится к возможному блэкауту и все больше советов, как его пережить. Впрочем, они не будут лишними, ведь блэкаут охватывает многие сферы жизни.

Перед возможными отключениями света следует вспомнить прошлогодние советы Минреинтеграции. На днях Россия уже обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

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Как избежать перепадов напряжения после возобновления электроснабжения

Общее правило достаточно простое: когда появился свет, не надо включать все приборы сразу. Так можно не только сжечь свои электроприборы, но и лишить света весь район, ведь из-за нагрузки на сеть может произойти авария. Но есть еще несколько советов.

Как сохранить электроприборы во время возможного блэкаута:

Запускайте электроприборы поочередно, не все одновременно. Можно сначала зарядить телефон, чтобы быть на связи с родными, а уже через полчаса запустить стиральную машину.

Купите только сертифицированную электротехнику в лицензированных точках продаж и следуйте инструкциям при использовании. Это может показаться очевидным советом, но от этого он не становится менее важным.

Контролируйте использование обогрева и генераторов, помните, что генератор нельзя ставить в помещении.

Если у вас пропал свет, нужно выключить из сети бойлеры, стиральные машины, электронагреватели, электроплиты и чайники. Так можно спасти технику, особенно дорогостоящую.

Не пытайтесь самостоятельно вмешиваться в электрощитовые дома. Это также очевидный совет из разряда "все знают, но не все соблюдают". Вызовите электрика, не надо подвергать опасности ни себя, ни соседей.

А пока нет отключений света, тоже стоит быть внимательным. Вот несколько советов, как правильно пользоваться электрическими обогревателями – сохраните себе, потому что скоро может стать холоднее.



Правила безопасного обращения с электрическими обогревателями / Инфографика 24 Канала

Другие советы на случай блэкаута

Посмотреть на карте ближайшие укрытия и пункты несокрушимости можно уже в "Дие". Чиновники говорят, что это можно сделать даже без интернета.

Что делать, чтобы быть с интернетом во время отключения света, – читайте здесь.

Банки будут работать в блэкаут, но для этого нужно посетить отделение со специальной отметкой POWER BANKING. Где искать такие отделения и чем они полезны – в нашем материале.



Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала