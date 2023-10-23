Перед возможными отключениями света следует вспомнить прошлогодние советы Минреинтеграции. На днях Россия уже обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

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Как избежать перепадов напряжения после возобновления электроснабжения

Общее правило достаточно простое: когда появился свет, не надо включать все приборы сразу. Так можно не только сжечь свои электроприборы, но и лишить света весь район, ведь из-за нагрузки на сеть может произойти авария. Но есть еще несколько советов.

Как сохранить электроприборы во время возможного блэкаута:

Запускайте электроприборы поочередно, не все одновременно. Можно сначала зарядить телефон, чтобы быть на связи с родными, а уже через полчаса запустить стиральную машину.

Купите только сертифицированную электротехнику в лицензированных точках продаж и следуйте инструкциям при использовании. Это может показаться очевидным советом, но от этого он не становится менее важным.

Контролируйте использование обогрева и генераторов, помните, что генератор нельзя ставить в помещении.

Если у вас пропал свет, нужно выключить из сети бойлеры, стиральные машины, электронагреватели, электроплиты и чайники. Так можно спасти технику, особенно дорогостоящую.

Не пытайтесь самостоятельно вмешиваться в электрощитовые дома. Это также очевидный совет из разряда "все знают, но не все соблюдают". Вызовите электрика, не надо подвергать опасности ни себя, ни соседей.

А пока нет отключений света, тоже стоит быть внимательным. Вот несколько советов, как правильно пользоваться электрическими обогревателями – сохраните себе, потому что скоро может стать холоднее.



Правила безопасного обращения с электрическими обогревателями / Инфографика 24 Канала

Другие советы на случай блэкаута

Посмотреть на карте ближайшие укрытия и пункты несокрушимости можно уже в "Дие". Чиновники говорят, что это можно сделать даже без интернета.

Что делать, чтобы быть с интернетом во время отключения света, – читайте здесь.

Банки будут работать в блэкаут, но для этого нужно посетить отделение со специальной отметкой POWER BANKING. Где искать такие отделения и чем они полезны – в нашем материале.



Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала