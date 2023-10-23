Перед возможными отключениями света следует вспомнить прошлогодние советы Минреинтеграции. На днях Россия уже обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК.
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Как избежать перепадов напряжения после возобновления электроснабжения
Общее правило достаточно простое: когда появился свет, не надо включать все приборы сразу. Так можно не только сжечь свои электроприборы, но и лишить света весь район, ведь из-за нагрузки на сеть может произойти авария. Но есть еще несколько советов.
Как сохранить электроприборы во время возможного блэкаута:
- Запускайте электроприборы поочередно, не все одновременно. Можно сначала зарядить телефон, чтобы быть на связи с родными, а уже через полчаса запустить стиральную машину.
- Купите только сертифицированную электротехнику в лицензированных точках продаж и следуйте инструкциям при использовании. Это может показаться очевидным советом, но от этого он не становится менее важным.
- Контролируйте использование обогрева и генераторов, помните, что генератор нельзя ставить в помещении.
- Если у вас пропал свет, нужно выключить из сети бойлеры, стиральные машины, электронагреватели, электроплиты и чайники. Так можно спасти технику, особенно дорогостоящую.
- Не пытайтесь самостоятельно вмешиваться в электрощитовые дома. Это также очевидный совет из разряда "все знают, но не все соблюдают". Вызовите электрика, не надо подвергать опасности ни себя, ни соседей.
А пока нет отключений света, тоже стоит быть внимательным. Вот несколько советов, как правильно пользоваться электрическими обогревателями – сохраните себе, потому что скоро может стать холоднее.
Правила безопасного обращения с электрическими обогревателями / Инфографика 24 Канала
Другие советы на случай блэкаута
- Посмотреть на карте ближайшие укрытия и пункты несокрушимости можно уже в "Дие". Чиновники говорят, что это можно сделать даже без интернета.
- Что делать, чтобы быть с интернетом во время отключения света, – читайте здесь.
- Банки будут работать в блэкаут, но для этого нужно посетить отделение со специальной отметкой POWER BANKING. Где искать такие отделения и чем они полезны – в нашем материале.
Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала