Перед можливими відключеннями світла варто пригадати минулорічні поради від Мінреінтеграції. Днями Росія вже обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

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Як уникнути перепадів напруги після відновлення електропостачання

Загальне правило досить просте: коли з'явилося світло, не треба вмикати усі прилади одразу. Так можна не тільки спалити свої електроприлади, але й позбавити світла увесь район, адже через навантаження на мережу може статися аварія. Але існує ще декілька порад.

Як зберегти електроприлади під час можливого блекауту:

Запускайте електроприлади по черзі, не всі водночас. Можна спершу зарядити телефон, щоб бути на зв'язку з рідними, а вже за пів години запустити пральну машину.

Купуйте тільки сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу і дотримуйтеся інструкції під час використання. Це може видатися очевидною порадою, але від цього вона не стає менш важливою.

Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів, пам'ятайте, що генератор не можна ставити в приміщенні.

Якщо у вас зникло світло, треба вимкнути з мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Так можна врятувати техніку, особливо вартісну.

Не намагайтеся самостійно втручатися в електрощитові будинків. Це також очевидна порада з розряду "всі знають, але не всі дотримуються". Викличте електрика, не треба наражати на небезпеку ні себе, ні сусідів.

А доки нема відключень світла, також варто пильнувати. Ось декілька порад, як правильно користуватися електричними обігрівачами – збережіть собі, бо скоро може стати холодніше.



Правила безпечного поводження з електричними обігрівачами / Інфографіка 24 Каналу

Інші поради на випадок блекауту

Подивитися на карті найближчі укриття та пункти незламності можна вже у "Дії". Чиновники кажуть, що це можна зробити навіть не маючи інтернету.

Що робити, аби бути з інтернетом під час відключень світла, – читайте тут.

Банки працюватимуть у блекаут, але для цього потрібно завітати у відділення зі спеціальною позначкою POWER BANKING. Де шукати такі відділення і чим вони корисні – у нашому матеріалі.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу