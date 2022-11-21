Чи вплине зима на перебіг війни в Україні: РНБО проаналізувала можливі сценарії
Джерело:Центр протидії дезінформації
Багато експертів намагаються спрогнозувати, як зима вплине на перебіг війни в Україні. У РНБО зібрали усі можливі сценарії та проаналізували їх.
Дехто з аналітиків вважає, що Росія використає "паузу" на свою користь, інші – що ЗСУ продовжать наступ. Про найімовірніші сценарії розвитку бойових дій читайте далі.
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Як розвиватимуться бойові дії зимою
- Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян вважає, що зимою буде пауза, яку Росія використає для планування подальших операцій. Окупанти будуть накопичувати запаси й формувати досвідчений особовий склад. До середини грудня Кремль планує відправити в Україну ще близько 100 тисяч мобілізованих. Крім того, Росія продовжить енергетичний терор проти українців, однак цим самим ще більше налаштує світ проти себе.
- Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес: ЗСУ продовжать контрнаступ, але темп сповільниться. Українські військові точно будуть мати успіх зимою.
- Військовий експерт Олег Жданов: бойові дії зимою не стихнуть. ЗСУ продовжать звільняти населені пункти з окупації. Водночас Київ активізує боротьбу з російськими інформаційними операціями у Європі.
- Старший науковий співробітник з військових наук Королівського інституту безпекових досліджень Джастін Бронк: Україна продовжить завдавати ударів у тилу ворогу.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі: і українці, і росіяни візьмуть оперативну паузу. Все тому, що погодні умови знизять бойову активність та ускладнять логістику.
- Український військовий експерт Петро Черник: на тлі останніх новин про військову активність в Білорусі, росіяни можуть здійснити новий наступ з Півночі.
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Попри різноманіття експертних прогнозів прихід холодів не зупинить війну, але змінить її темп і буде використаний як Україною, так і Росією для планування масштабних військових кампаній у 2023 році,
– наголосили в РНБО.
У відомстві зазначили, що обидві сторони шукатимуть способи, як отримати перевагу над супротивником, применшити потенціал іншої сторони та підірвати її моральний дух.
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