Військовослужбовець пояснив, чому росіяни використовують для штурмів цивільні авто

Ворог вже давно використовує тактику малих піхотних груп, щоб зайти на українські позиції. Тепер окупанти знайшли ще один спосіб пересуватися й обрали для цього легкові машини.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів 24 Каналу, що це почалося не так давно. Росіяни також вчаться на помилках і намагаються інакше працювати, коли доходить до міських боїв.

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Чому використовують цивільні авто

Окупантам простіше переміщатися на легкій техніці. Вони зрозуміли, що важку техніку українські військові виявляють і одразу знищують. Натомість Збройні Сили не атакують цивільні машини, тому так ворог може маскуватися.

Винятком є лише ситуації, коли пілоти БпЛА чітко бачать, що цивільне авто регулярно їздить від місць базування ворога. У такому випадку його, звісно, уразять. Зі свого боку, окупанти навмисно атакують цивільні машини, навіть розуміючи, що військових всередині немає.

Якщо говорити про нову тактику, то треба сказати, що ворог дуже серйозно збільшив вплив з погляду використання FPV. Окрім наступальних дій, намагається перерізати й контролювати дронами логістичні артерії підходу до міста. Це дуже серйозно ускладнює роботу,

– розповів Євген Ієвлєв.

Україна має певні потреби в піхоті, у поповненні підрозділів, які стоять на передових лініях. Окрім цього, ворог дуже серйозно заважає логістиці, робить все, щоб підвозити боєкомплект було дуже важко.

Що змінили дрони з оптоволокном

Якщо початок використання FPV-дронів на фронті пішов від Сил оборони, то дрони з оптоволокном раніше з'явилися у ворога. У цьому вони досить серйозно переважають українців.

Одна справа, коли дрон керується радіосигналом, на який можна впливати РЕБом, зовсім інша, коли летить на оптоволокні. Наші військові зрозуміли, що з цим важко боротися і також почали це використовувати,

– зауважив боєць ЗСУ.

Але варто пам'ятати, що різних видів дронів ніколи не буває забагато. Наразі дрон на оптоволокні не є поширеною історією, на всій лінії фронту вони не в достатній кількості.