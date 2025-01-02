Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, додавши, що наші захисники наразі працюють на "звичайному рішенні". Це означає, що сигнал від пульта управління дрона передається до самого безпілотника на певному діапазоні частот.

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У чому недоліки "звичайного рішення"

Недоліки такої роботи полягають в тому, що стаціонарні засоби радіоелектронної боротьби намагаються перебити сигнал, який передається до дрона. Відповідно канал управління перебивається, адже випромінювання РЕБу є сильнішим, ніж передача з пульта до дрона.

Як наслідок, при заході на ціль відбувається втрата керування. Оператор втрачає дрон і не може влучити туди, куди планував. Для того, щоб подолати цю проблему, з'явилося автоматичне донаведення. Це частина штучного інтелекту.

Сигнал так само передається повітрям, але на певній безпечній висоті дрон з автоматичним наведенням захоплює ціль і далі рухається без участі пілота. З величезним відсотком ціль буде або знищена, або пошкоджена,

– розповів Юрій Федоренко.

Що відомо про дрони з оптоволокном

Для того, щоб повністю уникнути дії РЕБу, з'явилися дрони з оптоволокном. У цьому випадку також є пульт і дрон, але, коли дрон летить, то з нього розмотується надзвичайно тонкий кабель, який приєднаний до пульта.

Сигнал управління дроном, а також відео передаються саме через дріт, який поступово розмотується. Тут треба звернути увагу на те, що дріт має свою вагу, відповідно навантаження буде іншим. Певні види боєприпасів на них буде досить важко поставити.

Якщо є оптоволокно, це означає, що є певна відстань, на яку воно може розмотуватися. Тож такі дрони найперше матимуть обмеження по відстані. В усьому іншому вони мають низку переваг. На моє переконання, такі засоби стануть важливою складовою озброєння у Силах оборони. Свого розвитку вони досягнуть вже в середині 2025 року,

– наголосив Юрій Федоренко.

Українські фахівці, волонтерська спільнота працюють над застосуванням нових рішень. Отже, у 2025 році ми матимемо звичайний сигнал, який передається повітрям, дрони з автоматичним наведенням, які активно розвиватимуться, а також дрони з оптоволокном, які вже працюють на полі бою.

Чому оптоволокно кріплять саме на дрон

Якщо встановити кабель, наприклад, на стаціонарну станцію і від неї запускати дрон – ефекту не буде. Піл час польоту кабель розмотується і перебуває в стані спокою, він не натягується із землі, тому малоймовірно, що станеться розрив.

Щодо ціни, то дрон з оптоволокном і дрон "на сигналі" відрізняються, але це не критична вартість. Мовиться про приблизно понад 15 тисяч гривень за звичайний дрон і 40 тисяч з оптоволокном. Це не критично дорого, зважаючи на ефективність на полі бою.

Також треба зважати на коефіцієнт ураження цілей. У противника вважається успіхом, якщо 60%, випущених дронів здійснять ураження. У Силах оборони навіть якщо з 10 дронів долетить 3, – це економічно вигідно та ефективно. Застосування оптики має допомогти скоротити кількість застосування "звичайних рішень."