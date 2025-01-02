Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что наши защитники сейчас работают на "обычном решении". Это означает, что сигнал от пульта управления дрона передается к самому беспилотнику на определенном диапазоне частот.

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В чем недостатки "обычного решения"

Недостатки такой работы заключаются в том, что стационарные средства радиоэлектронной борьбы пытаются перебить сигнал, который передается к дрону. Соответственно, канал управления перебивается, ведь излучение РЭБа является более сильным, чем передача с пульта к дрону.

Как следствие, при заходе на цель происходит потеря управления. Оператор теряет дрон и не может попасть туда, куда планировал. Для того чтобы преодолеть эту проблему, появилось автоматическое донаведение. Это часть искусственного интеллекта.

Сигнал так же передается по воздуху, но на определенной безопасной высоте дрон с автоматическим наведением захватывает цель и дальше движется без участия пилота. С огромным процентом цель будет или уничтожена, или повреждена,

– рассказал Юрий Федоренко.

Что известно о дронах с оптоволокном

Для того чтобы полностью избежать действия РЭБа, появились дроны с оптоволокном. В этом случае также есть пульт и дрон, но, когда дрон летит, то с него разматывается чрезвычайно тонкий кабель, который присоединен к пульту.

Сигнал управления дроном, а также видео передаются именно через провод, который постепенно разматывается. Здесь надо обратить внимание на то, что провод имеет свой вес, соответственно нагрузка будет другой. Определенные виды боеприпасов на них будет достаточно трудно поставить.

Если есть оптоволокно, это означает, что есть определенное расстояние, на которое оно может разматываться. Поэтому такие дроны прежде всего будут иметь ограничения по расстоянию. Во всем остальном они имеют ряд преимуществ. По моему убеждению, такие средства станут важной составляющей вооружения в Силах обороны. Своего развития они достигнут уже в середине 2025 года,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Украинские специалисты, волонтерское сообщество работают над применением новых решений. Итак, в 2025 году мы будем иметь обычный сигнал, передаваемый по воздуху, дроны с автоматическим наведением, которые будут активно развиваться, а также дроны с оптоволокном, уже работающие на поле боя.

Почему оптоволокно крепят именно на дрон

Если установить кабель, например, на стационарную станцию и от нее запускать дрон – эффекта не будет. При полете кабель разматывается и находится в состоянии покоя, он не натягивается с земли, поэтому маловероятно, что произойдет разрыв.

Относительно цены, то дрон с оптоволокном и дрон "на сигнале" отличаются, но это не критичная стоимость. Речь идет о примерно более 15 тысяч гривен за обычный дрон и 40 тысяч с оптоволокном. Это не критично дорого, учитывая эффективность на поле боя.

Также надо учитывать коэффициент поражения целей. У противника считается успехом, если 60%, выпущенных дронов осуществят поражение. В Силах обороны даже если из 10 дронов долетит 3, – это экономически выгодно и эффективно. Применение оптики должно помочь сократить количество применения "обычных решений."