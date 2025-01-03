Военнослужащий объяснил, почему россияне используют для штурмов гражданские авто

Враг уже давно использует тактику малых пехотных групп, чтобы зайти на украинские позиции. Теперь оккупанты нашли еще один способ передвигаться и выбрали для этого легковые машины.

Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал 24 каналу, что это началось не так давно. Россияне также учатся на ошибках и пытаются иначе работать, когда доходит до городских боев.

Смотрите также Операция на Курщине, вступление КНДР в войну и битва за Авдеевку: каким был 2024 год на фронте

Почему используют гражданские авто

Оккупантам проще перемещаться на легкой технике. Они поняли, что тяжелую технику украинские военные обнаруживают и сразу уничтожают. Зато Вооруженные Силы не атакуют гражданские машины, поэтому так враг может маскироваться.

Исключением являются лишь ситуации, когда пилоты БПЛА четко видят, что гражданское авто регулярно ездит от мест базирования врага. В таком случае его, конечно, поразят. Со своей стороны, оккупанты намеренно атакуют гражданские машины, даже понимая, что военных внутри нет.

Если говорить о новой тактике, то надо сказать, что враг очень серьезно увеличил влияние с точки зрения использования FPV. Кроме наступательных действий, пытается перерезать и контролировать дронами логистические артерии подхода к городу. Это очень серьезно усложняет работу,

– рассказал Евгений Иевлев.

Украина имеет определенные потребности в пехоте, в пополнении подразделений, которые стоят на передовых линиях. Кроме этого, враг очень серьезно мешает логистике, делает все, чтобы подвозить боекомплект было очень трудно.

Что изменили дроны с оптоволокном

Если начало использования FPV-дронов на фронте пошло от Сил обороны, то дроны с оптоволокном раньше появились у врага. В этом они достаточно серьезно превосходят украинцев.

Одно дело, когда дрон управляется радиосигналом, на который можно воздействовать РЭБом, совсем другое, когда летит на оптоволокне. Наши военные поняли, что с этим трудно бороться и также начали это использовать,

– отметил боец ВСУ.

Но стоит помнить, что различных видов дронов никогда не бывает много. Сейчас дрон на оптоволокне не является распространенной историей, на всей линии фронта они не в достаточном количестве.