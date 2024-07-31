Україна готує мирний план: чим відрізняється від Формули миру

Україна готує план дій для завершення війни. Його планують завершити до кінця листопада.

Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, про який план миру може йти мова, якщо Володимир Зеленський вже представляв Формулу миру із 10 пунктів.

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Чим відрізняється Формула миру від мирного плану

Формула миру – це перелік ключових позицій України бачення справедливого миру, стратегічна програма України, цілі, яких ми маємо досягти. Водночас план – це не тільки цілі, а ще й інструменти, яким чином їх досягти, й певний графік, коли і як це буде робитися.

Ймовірно, йдеться про розширене тлумачення формулу миру по кожному з 10 пунктів. Можливо, буде сформульована більш конкретна позиція,

– зауважив політолог.

Зараз українські пропозиції ближчі до плану, тому що у Китаю, наприклад, це скоріше абстрактний набір загальних принципів. Також цього року КНР висловив позиції з Бразилією. Там вже є більш конкретні ідеї, наприклад, проведення конференції миру за участі України та Росії, але коли та як ця конференція відбудеться не уточнюється.

У Зеленського є заплановані дати. Можливо, другий Саміт миру вдасться провести наприкінці листопада – грудня. Однак Росія вже заявила, що її там не буде.

"Утім, якщо Китай натисне, то позиція Кремля зміниться. Але я сумніваюсь. Адже саміти миру – це не переговори, це формат мирного процесу, просування української позиції й частини позиції міжнародної спільноти про те, як треба завершити війну в Україні", – мовив Фесенко.

У якому форматі можуть відбутися потенційні переговори

Президент Зеленський наголосив, що розробці мирного плану передуватиме серія переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

Зокрема, найближчим часом також планується конференція в Катері про ядерну й енергетичну безпеку – це один з пунктів Формули миру, який обговорювався у Швейцарії. Щодо продовольчої безпеки й мирного судноплавства буде конференція в Туреччині, а щодо гуманітарних питань – в Канаді.

Не виключено, що переговори з Росією можуть відбуватись як це було при підготовці й ухваленні зернової угоди. Тоді були паралельні переговори з Україною і Росією, які вели посередники, зокрема, Туреччина й ООН.

"Можливо, щось подібне буде й в перспективі, якщо спробують провести мирні переговори про завершення війни між Росією та Україною", – додав політолог.