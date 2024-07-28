Про це президент України розповів в інтерв'ю японському ЗМІ. Володимир Зеленський назвав план "дорожньою картою для досягнення миру".

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Розробка мирного плану

Я доручив це завдання Офісу президента та дипломатичним командам. План буде готовий до кінця листопада,

– сказав Зеленський.

Глава держави назвав три основні чинники справедливого закінчення війни. За словами президента, це терпіння, підтримка та дипломатичний тиск. Окрім цього Зеленський відзначив важливість збереження єдності США та Європи як чинник додаткового тиску на Росію.

Зеленський також зазначив, що не може позитивно реагувати на заклики щодо припинення вогню, доки частина української території залишається під окупацією.

До слова, нещодавно Борис Джонсон у колонці описав власне бачення "мирного плану", який обговорив з Дональдом Трампом. Він включає розширення номенклатури зброї, яку надають України, перехід до сильної переговорної позиції та відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року. Що ще включає мирний план "Джонсона – Трампа" і що з ним не так читайте у матеріалі 24 Каналу.