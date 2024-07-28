Об этом президент Украины рассказал в интервью японскому СМИ. Владимир Зеленский назвал план "дорожной картой для достижения мира".

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Разработка мирного плана

Я поручил эту задачу Офису президента и дипломатическим командам. План будет готов до конца ноября,

– сказал Зеленский.

Глава государства назвал три основных фактора справедливого окончания войны. По словам президента, это терпение, поддержка и дипломатическое давление. Кроме этого Зеленский отметил важность сохранения единства США и Европы как фактор дополнительного давления на Россию.

Зеленский также отметил, что не может положительно реагировать на призывы о прекращении огня, пока часть украинской территории остается под оккупацией.

К слову, недавно Борис Джонсон в колонке описал собственное видение "мирного плана", который обсудил с Дональдом Трампом. Он включает расширение номенклатуры оружия, которую предоставляют Украине, переход к сильной переговорной позиции и восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года. Что еще включает мирный план "Джонсона – Трампа" и что с ним не так читайте в материале 24 Канала.