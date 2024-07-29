Чому Україні необхідний час до листопада та чому потрібен цей план дій – на ці питання в етері 24 Каналу відповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план дій щодо досягнення миру буде готовим вже до кінця листопада. Київ розпочне детальні дискусії з певними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань.

План має бути зрозумілим з точки зору, як логістично це все імплементувати в життя. На сьогодні Росія не збирається повертатися до міжнародного права. Треба чітко розуміти, які інструменти впливу є на Росію,

– зауважив Михайло Подоляк.

Зокрема, одним із важливих інструментів тиску на країну-агресора, є достатня кількість зброї, яку ЗСУ використовують проти окупантів на полі бою. Саме військові успіхи забезпечать Україні сильну позицію. Крім того, тиснути на Росію треба в економічному сенсі.

"Треба ще раз оговорити, чи можемо ми примусити Росію зрозуміти, що таке війна, якщо вона платитиме за неї набагато більше, а не отримуватиме прибутки. Зокрема, від роботи європейських компаній на російському ринку. Важливим є й те, наскільки ефективний дипломатичний тиск", – пояснив Подоляк.

Поки деякі країни розривають ті чи інші зв'язки з Росією – інші навпаки їх налагоджують або просто продовжують. Щобільше, радник голови ОП наголосив, що з країнами-партнерами необхідно обговорити, чи є загалом якийсь юридичний конструкт, який чітко описує, на що можуть розраховувати країни, які піддалися агресії.

Мир на умовах України

Тож глава України показує світу, що зараз не варто шукати шляхів до перемовин з Росією. Адже насамперед Росія не шукає миру.

Не може бути так, що цю війну припинять коштом того, на кого напали – це очевидні речі. Президент також говорить, що ми готові обговорювати мир, але ось – є бачення цього миру і логістичні кроки, які до нього приведуть,

– зазначив Подоляк.

Водночас ці кроки не лише стосуються України, але й інших держав. І тих країн, які підтримують Україну, і тих нейтральних країн, які не хочуть відчути наслідків війни.

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Чому розробка плану дій займає стільки часу

Заявлено, що Україна завершить роботу над планом щодо завершення війни наприкінці осені. За словами Михайла Подоляка, це не прив'язано до дати президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада.

Сьогодні вже зрозуміло, чого чекають та не чекають країни після Саміту миру. Мовиться про країни, з якими доведеться проводити переговорні процеси. Безумовно, треба проводити вкрай інтенсивні консультації з огляду на те, що Росія взагалі не зважає на втрату великої кількості людей, ресурсів що вона поступово виходить з глобальних ринків. Зараз це все не впливає на Росію,

– зауважив радник голови ОП.

Зокрема, під час консультацій важливо донести партнерам, що замороження конфлікту не приводить до фундаментального рішення. На якийсь час це, можливо, зменшить інтенсивність війни, але Росія не позбудеться своїх агресивних намірів.

"Росія продовжить вкладатися в пропагандистську роботу на глобальних ринках, втручатиметься у велику кількість політичних процесів у різних країнах і, безумовно, інвестуватиме у мілітарну компоненту. Росія не генеруватиме взагалі нічого, окрім цієї мілітарної компоненти", – наголосив Подоляк.

І загроза мілітаризації Росії є не лише для України, але й для тих країн, які колись були частиною Радянського Союзу. Тож усе це треба детально роз'яснити партнерам та дійти до спільного рішення, як зупинити Росію.