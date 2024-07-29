Почему Украине необходимо время до ноября и почему нужен этот план действий – на эти вопросы в эфире 24 Канала ответил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план действий по достижению мира будет готов уже к концу ноября. Киев начнет детальные дискуссии с определенными странами по территориальной целостности и другим вопросам.

План должен быть понятным с точки зрения, как логистически это все имплементировать в жизнь. На сегодня Россия не собирается возвращаться к международному праву. Надо четко понимать, какие инструменты влияния есть на Россию,

– отметил Михаил Подоляк.

В частности, одним из важных инструментов давления на страну-агрессора, является достаточное количество оружия, которое ВСУ используют против оккупантов на поле боя. Именно военные успехи обеспечат Украине сильную позицию. Кроме того, давить на Россию надо в экономическом смысле.

"Надо еще раз оговорить, можем ли мы заставить Россию понять, что такое война, если она будет платить за нее гораздо больше, а не получать прибыль. В частности, от работы европейских компаний на российском рынке. Важным является и то, насколько эффективно дипломатическое давление", – объяснил Подоляк.

Пока некоторые страны разрывают те или иные связи с Россией – другие наоборот их налаживают или просто продолжают. Более того, советник председателя ОП отметил, что со странами-партнерами необходимо обсудить, есть ли вообще какой-то юридический конструкт, который четко описывает, на что могут рассчитывать страны, которые подверглись агрессии.

Мир на условиях Украины

Поэтому глава Украины показывает миру, что сейчас не стоит искать путей к переговорам с Россией. Ведь прежде всего Россия не ищет мира.

Не может быть так, что эту войну прекратят за счет того, на кого напали – это очевидные вещи. Президент также говорит, что мы готовы обсуждать мир, но вот – есть видение этого мира и логистические шаги, которые к нему приведут,

– отметил Подоляк.

В то же время эти шаги не только касаются Украины, но и других государств. И тех стран, которые поддерживают Украину, и тех нейтральных стран, которые не хотят почувствовать последствий войны.

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Почему разработка плана действий занимает столько времени

Заявлено, что Украина завершит работу над планом по завершению войны в конце осени. По словам Михаила Подоляка, это не привязано к дате президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Сегодня уже понятно, чего ждут и не ждут страны после Саммита мира. Говорится о странах, с которыми придется проводить переговорные процессы. Безусловно, надо проводить крайне интенсивные консультации, учитывая то, что Россия вообще не обращает внимания на потерю большого количества людей, ресурсов что она постепенно выходит из глобальных рынков. Сейчас это все не влияет на Россию,

– отметил советник председателя ОП.

В частности, во время консультаций важно донести партнерам, что замораживание конфликта не приводит к фундаментальному решению. На какое-то время это, возможно, уменьшит интенсивность войны, но Россия не избавится от своих агрессивных намерений.

"Россия продолжит вкладываться в пропагандистскую работу на глобальных рынках, будет вмешиваться в большое количество политических процессов в разных странах и, безусловно, будет инвестировать в милитарную компоненту. Россия не будет генерировать вообще ничего, кроме этой милитарной компоненты", – подчеркнул Подоляк.

И угроза милитаризации России есть не только для Украины, но и для тех стран, которые когда-то были частью Советского Союза. Поэтому все это надо подробно разъяснить партнерам и прийти к общему решению, как остановить Россию.