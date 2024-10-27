Яка зараз година в Києві, Львові й інших містах України: яка різниця у часі з країнами Європи

Україна 27 жовтня перейшла на зимовий час. О четвертій годині ночі стрілку годинника було переведено на годину назад.

У ніч проти 27 жовтня українці спали на годину довше. Зазначимо, що у цій розкоші ми були не самі. Низка демократичних країн, зокрема члени ЄС, США і Канада також перевели годинники на годину назад.

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Яка різниця у часі між містами України

Переважна частина – 85 відсотків – території України розташована у другому годинному поясі. Лише незначну частину Закарпатської області на заході й Харківської, Луганської, Донецької на сході перетинають перший і третій годинні пояси.

Втім, згідно із законом, по всій території України діє час другого часового поясу UTC+2. Він називається — київським часом. Це означає, що в Києві, Львові і Харкові – годинник показує одну й ту саму годину. Водночас місцевий час у цих містах відрізняється. На Сході завжди починає світати раніше. Коли у Харкові сонце вже зійшло, то у Львові його ще немає. Там схід сонця відбувається приблизно на годину пізніше.

Яка зараз точна година у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, – ви можете подивитися тут.

Яка різниця у часі між Україною і світом

У 2019 році Європарламент дозволив кожній країні ЄС самостійно вирішувати, чи переводити годинники на літній і зимовий часи. Наразі Євросоюз досі змінює години у жовтні та березні.

Оскільки більша частина країн ЄС розташована у першому часовому поясі, який називають центральноєвропейським, то час там від українського відрізняється.

Однаковий час в України з Молдовою, Румунією, Болгарією, Грецією, Латвією, Литвою, Естонією і Фінляндією.

Водночас, якщо у Києві зараз 14:39, то у Центральній і Західній Європі годинник показує наступні цифри:

13:39 Мадрид, Іспанія;

12:39 Лондон, Британія4

13:39 Париж, Франція;

13:39 Рим, Італія;

13:39 Берлін, Німеччина;

13:39 Будапешт, Угорщина;

13:39 Варшава, Польща;

13:39 Відень, Австрія

А різниця у годинах між Києвом і Нью-Йорком і Вашингтоном після переходу на зимовий час зменшилася. Тепер вона становить шість годин. Якщо у Києві – 14 година, то у Вашингтоні – 8 ранку.

Натомість різниця із часом між Києвом і Токіо зросла на годину. Якщо в українській столиці 14:00, то у японській – 21:00.

Нагадаємо, що переведення годинника цієї осені може виявитися останнім. Ще у липні 2024 року Верховна Рада скасувала переходи на зимовий і літній час. Через два дні на сайті президента з'явилася петиція проти цього, яка набрала понад 25 200 підписів.

Громадська організація "Академія наук вищої школи України" звернулася до президента Зеленського із закликом ветувати закон. На думку членів організації, у ранкові години сонячне світло буде витрачатися марно – наприкінці червня в Києві відтепер світатиме вже о 3-й ранку, а натомість сутенітиме о 20-й вечора. Скасування літнього часу призведе до збільшення витрат на електроенергію, запевнили науковці.

Зазначимо, що 21 серпня законопроєкт щодо скасування літнього і зимового часу направили на підпис президенту. Втім, глава держави досі його не ухвалив. Як пишуть ЗМІ, Зеленський цього робити не планує.

До слова, проти переведення годинників виступив ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович. Він назвав законопроєкт "відвертим розворотом у цьому питанні від Євросоюзу до Росії і країн Азії й Африки". Країна-агресорка ще у 2014 році скасувала переведення годинників. Серед країн, які не використовують літній час, також Ісландія, Білорусь, Туреччина, Грузія, Азербайджан та Вірменія.