Какое сейчас время в Киеве, Львове и других городах Украины: какая разница во времени со странами Европы

Украина 27 октября перешла на зимнее время. В четыре часа ночи стрелка часов была переведена на час назад.

В ночь на 27 октября украинцы спали на час дольше. Отметим, что в этой роскоши мы были не одни. Ряд демократических стран, в частности члены ЕС, США и Канада также перевели часы на час назад.

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Какая разница во времени между городами Украины

Подавляющая часть – 85 процентов – территории Украины расположена во втором часовом поясе. Лишь незначительную часть Закарпатской области на западе и Харьковской, Луганской, Донецкой на востоке пересекают первый и третий часовые пояса.

Впрочем, по закону, по всей территории Украины действует время второго часового пояса UTC+2. Он называется киевским временем. Это означает, что в Киеве, Львове и Харькове – часы показывают один и тот же час. В то же время местное время в этих городах отличается. На Востоке всегда начинает рассветать раньше. Когда в Харькове солнце уже взошло, то во Львове его еще нет. Там восход солнца происходит примерно на час позже.

Какой сейчас точный час в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, – вы можете посмотреть здесь.

Какая разница во времени между Украиной и миром

В 2019 году Европарламент разрешил каждой стране ЕС самостоятельно решать, переводить ли часы на летнее и зимнее время. Сейчас Евросоюз до сих пор переводит стрелки часов в октябре и марте.

Поскольку большая часть стран ЕС расположена в первом часовом поясе, который называют центральноевропейским, то время там от украинского отличается.

Одинаковое время в Украине с Молдовой, Румынией, Болгарией, Грецией, Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией.

В то же время, если в Киеве сейчас 14:39, то в Центральной и Западной Европе часы показывают следующие цифры:

13:39 Мадрид, Испания;

12:39 Лондон, Великобритания4

13:39 Париж, Франция;

13:39 Рим, Италия;

13:39 Берлин, Германия;

13:39 Будапешт, Венгрия;

13:39 Варшава, Польша;

13:39 Вена, Австрия

А разница в часах между Киевом и Нью-Йорком и Вашингтоном после перехода на зимнее время уменьшилась. Теперь она составляет шесть часов. Если в Киеве – 14:00, то в Вашингтоне – 8 утра.

Зато разница со временем между Киевом и Токио выросла на час. Если в украинской столице 14:00, то в японской – 21:00.

Напомним, что перевод часов этой осенью может оказаться последним. Еще в июле 2024 года Верховная Рада отменила переходы на зимнее и летнее время. Через два дня на сайте президента появилась петиция против этого, которая набрала более 25 200 подписей.

Общественная организация "Академия наук высшей школы Украины" обратилась к президенту Зеленскому с призывом ветировать закон. По мнению членов организации, в утренние часы солнечный свет будет тратиться зря – в конце июня в Киеве отныне будет светать уже в 3 утра, а вместо этого будет сумерки в 20 вечера. Отмена летнего времени приведет к увеличению расходов на электроэнергию, заверили ученые.

Отметим, что 21 августа законопроект об отмене летнего и зимнего времени направили на подпись президенту. Впрочем, глава государства до сих пор его не принял. Как пишут СМИ, Зеленский этого делать не планирует.

К слову, против перевода часов выступил экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. Он назвал законопроект "откровенным разворотом в этом вопросе от Евросоюза к России и странам Азии и Африки". Страна-агрессор еще в 2014 году отменила перевод часов. Среди стран, которые не используют летнее время, также Исландия, Беларусь, Турция, Грузия, Азербайджан и Армения.