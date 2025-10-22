СЗЧ в Україні: як карають за самовільне залишення частини та коли оголошують у розшук

В Україні за самовільне залишення частини (СЗЧ) військового можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Однак міра покарання визначається залежно від обставин конкретного випадку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Геннадія Капралова для УНІАН.

Яке покарання загрожує за СЗЧ?

Мобілізований, який самовільно залишить частину під час воєнного стану, може бути притягнутий до відповідальності за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. За це йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Юрист також зазначив, що реальні терміни за СЗЧ уже трапляються на практиці.

Дійсно є рішення суду і не поодинокі щодо призначення реального строку позбавлення волі для мобілізованих, які самовільно залишили частину,

– пояснив Капралов.

Він додав, що кожна справа розглядається індивідуально: суд може враховувати поважні причини, позитивну характеристику мобілізованого та застосувати статтю 69 ККУ, яка дозволяє призначити м'якше покарання – менше ніж п'ять років ув'язнення. Однак на практиці подібні випадки трапляються нечасто.

Чи можливо уникнути покарання?

Адвокат пояснив, що раніше діяла спрощена процедура повернення до військових частин, яка дозволяла деяким військовим уникнути покарання, проте наразі вона уже не діє.

Наразі єдиний спосіб уникнути кримінальної відповідальності – повернутися до своєї частини протягом трьох діб після СЗЧ та надати пояснення командиру.

Геннадій Капралов також уточнив, що фактом СЗЧ вважається відсутність військовослужбовця понад три доби; якщо військовий не з'являється у цей термін, складається рапорт про його відсутність за місцем служби, який передають командиру.

