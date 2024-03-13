Залякані Трампом: Піонтковський описав ставлення експрезидента США до допомоги Україні

Вже майже пів року у США не можуть схвалити пакет військової допомоги для України. Мабуть, єдина причина – експрезидент США Дональд Трамп, який блокує виділення коштів.

За законопроєкт досі не проголосували, адже політик залякав Республіканську партію, члени якої також мають пройти праймеріз. Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, як Трамп ставиться до допомоги Україні та чи схвалять її взагалі в Конгресі.

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Добрий Трамп – ілюзія

Російський публіцист пригадав, що нещодавно Дональд Трамп запропонував надавати Україні кредити, а не військову допомогу. До цієї думки згодом приєднався сенатор-республіканець Ліндсі Грем, водночас який неодноразово заявляв, що Україна – це партнер, про якого він мріяв. Розмови про "надання кредитів" не просто так звучать, у такий спосіб експрезидент США прагне скасувати голосування про виділення коштів нашій державі у Палаті Представників.

Спікер Республіканської партії Майк Джонсон, який відмовився виносити законопроєкт на голосування, також повторює, що "я за Україну", але насамперед він переймається питанням безпеки на кордоні з Мексикою. Джонсон понад три місяці використовував "демагогію кордону", згодом демократи пішли на компроміс та разом із республіканцями досягнули цього проєкту, але знову-таки Трамп заборонив за нього голосувати.

Ілюзія, яка прозвучала в Україні, що може Трамп добрий – немає варіантів. 5 місяців Україна не отримує схвалення завдяки діяльності однієї людини. Більшість республіканців "за", і якби закон поставили на голосування, його б схвалили, але Трамп їх залякав. Він залякав Джонсона, що якщо пакет поставлять на голосування, то трампісти викинуть його зі спікерів,

– наголосив Піонтковський.

Альтернативні варіанти

Тож, на думку Андрія Піонтковського, можливі 2 сценарії для схвалення допомоги Україні:

республіканці та демократи обмірковують застосування discharge petition – це процедура, яка дозволяє добитися голосування без погодження спікера. Потрібно зібрати підписи 218 членів Палати Представників. Демократи вже мають 213 голосів, тож для успіху їм потрібно заручитися підтримкою кількох республіканців;

у другій половині березня у Конгресі США можуть представити альтернативний законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні. Керівник комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, який працює над пакетом іноземної допомоги з грошима для України та кордоном, висловив упевненість, що законопроєкт буде розглянуто після того, як 22 березня буде завершено державне фінансування.

Якщо хочете мій прогноз, то врешті-решт, я думаю, що закон буде прийнятий. Але це не скасовує провалу всієї американської політичної системи. Адміністрація Байдена несе серйозну відповідальність за те, що дотягнули до такої ситуації. Два роки тому Трамп ще не володів становищем у Республіканській партії. Тоді завжди більш як 100 людей голосували за допомогу Україні,

– резюмував російський публіцист зі США.

Військова допомога від США