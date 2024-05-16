Чоловікам для перетину кордону знадобиться військово-обліковий документ

Інспектори ДПСУ перевірятимуть у пунктах пропуску наявність військово-облікового документа. Нововведення почнуть діяти з 18 травня.

Такий обов'язок передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності 18 травня.

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Під час перетину кордону перевірятимуть військово-обліковий документ

Згідно з новими нормами законодавства, в період дії воєнного стану або проведення загальної мобілізації, військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, який посвідчує особу.

Їх потрібно буде пред'являти на вимогу прикордонника в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Рішення стосується майже усіх – навіть більшість з тих чоловіків, якій мають право на виїзд з країни. Згідно з пунктом 2-6 правил перетинання державного кордону України, додатково необхідно буде надати документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Зокрема мовиться про:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;

визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

а також інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Кому не треба буде показувати військово-обліковий документ на кордоні Людям з інвалідністю, супроводжувачам особам людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, водіям, які здійснюють перевезення медичних вантажів і гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, працівникам підприємств залізничного транспорту та тим, які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо. А також певним особам за окремими посадами та державною службою.



У ДПСУ наголосили, що перед виїздом за кордон краще уточнити свої дані в ТЦК та внести інформацію про отримання відстрочки до свого військово-облікового документа.