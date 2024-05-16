Мужчинам для пересечения границы понадобится военно-учетный документ

Инспекторы ГПСУ будут проверять в пунктах пропуска наличие военно-учетного документа. Нововведения начнут действовать с 18 мая.

Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины “О правовом режиме военного положения” и “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, которые вступят в силу 18 мая.

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При пересечении границы будут проверять военно-учетный документ

Согласно новым нормам законодательства, в период действия военного положения или проведения всеобщей мобилизации, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Их нужно будет предъявлять по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Решение касается почти всех – даже большинство из тех мужчин, которой имеют право на выезд из страны. Согласно пункту 2-6 правил пересечения государственной границы Украины, дополнительно необходимо будет предоставить документ с информацией об освобождении от мобилизации, или исключения из воинского учета по состоянию здоровья.

В частности говорится о:

забронированных на период мобилизации и на военное время;

признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

а также другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кому не надо будет показывать военно-учетный документ на границе Людям с инвалидностью, сопровождающим лицам лицам людей с инвалидностью и детей с инвалидностью, водителям, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров, работникам предприятий железнодорожного транспорта и тем, которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное. А также определенным лицам по отдельным должностям и государственной службе.



В ГПСУ отметили, что перед выездом за границу лучше уточнить свои данные в ТЦК и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.