Шукає тріщини в інформобороні: які операції проводить Росія проти України та як убезпечитися

Крім війни на полі бою, Росія воює з українцями й в інформаційному просторі. Вона шукає тріщини в нашій інформобороні і проводить свої операції.

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки Микола Балабан. Цікаво, як у розвідці коментують заяви про новий великий наступ Росії, це ІПСО чи ні.

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Які теми використовують росіяни

Балабан розповів, що росіяни шукають тріщини в інформобороні. Популярною темою для них протягом кількох місяців є відключення світла. У соцмережах вони намагались робити вкиди про нерівність між українцями, вкладали меседж, що поки триває війна відключення будуть постійно, протестуйте проти війни і світло буде.

Однак їм цього не вдалось. Тим не менше, вони дуже активно цим займались. Загалом, вони дуже активно використовують будь-які скандали чи проблеми в Україні на дуже різних рівнях. Як на політичному рівні, так і на рівні регіонів або міст,

– зазначив заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

Як працює дезінформація й маніпуляція

Він продовжив, що дезінформація й маніпуляція росіян спрямована на емоції, на емоційні речі, які зачіпають. Наприклад, була інформація, що у лікарнях не вистачає крові для бійців. Вона б'є в емоцію, й раціо важко ввімкнути, тож люди починають думати, що це означає величезні втрати на фронті, багато поранених, катастрофу.

"Ми вибудовуємо собі внутрішній емоційний ланцюжок, що робиться довкола нас, які критичні проблеми. Через те, що воно працює з нашою емоційністю, воно позбавляє нас критичного фільтра певної інформації. Це більше нас емоційно навантажує, що ми відчуваємо себе більш пригніченими, й ми намагаємося подолати важкий стан", – зауважив Балабан.

Балабан про те, які операції проводить Росія проти України в інформпросторі та як убезпечитися: дивіться відео

Як уберегти себе від маніпуляцій

За його словами, аби вберегти себе від маніпуляцій, треба перевіряти офіційні дані. Кожна лікарня, кожен орган влади мають офіційні сторінки, наприклад, у соцмережах. Треба також перевіряти, хто поширив інформацію, яка спрямована в першу чергу на вашу емоцію.

Це завжди найкращий перший фільтр від того, щоб не допустити всередину й не почати внутрішньо навантажуватись якоюсь оманливою інформацією,

– наголосив заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

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