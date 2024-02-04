Мобілізація у 2024 році: які повістки можуть вручати військовозобов'язаним

Відповідно до законодавства України, першим етапом для призову громадянина на службу є вручення йому повістки. Якими вони бувають, читайте далі.

Щоб повістка вважалася дійсною, вона має бути вручена військовозобов'язаному особисто. Крім того, призовник повинен поставити підпис про її отримання, йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

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Якими бувають повістки

Вручення повістки чоловіку призовного віку означає, що він повинен з'явитися до військкомату.

Види повісток:

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби);

для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається).

Наразі вручати повістки мають право представники ТЦК, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний, керівники закладів освіти, управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ).

Водночас слід зауважити, що вручати повістку не можуть поліцейські, військовослужбовці та прикордонники.

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