Мобилизация в 2024 году: какие повестки могут вручать военнообязанным
В соответствии с законодательством Украины, первым этапом для призыва гражданина на службу является вручение ему повестки. Какими они бывают, читайте далее.
Чтобы повестка считалась действительной, она должна быть вручена военнообязанному лично. Кроме того, призывник должен поставить подпись о ее получении, говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.
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Какими бывают повестки
Вручение повестки мужчине призывного возраста означает, что он должен явиться в военкомат.
Виды повесток:
- для уточнения данных;
- на прохождение ВВК;
- мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);
- для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается).
Сейчас вручать повестки имеют право представители ТЦК, органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный, руководители учебных заведений, управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД).
В то же время следует заметить, что вручать повестку не могут полицейские, военнослужащие и пограничники.
Как изменится мобилизация в случае принятия нового законопроекта
- 30 января Кабинет министров представил обновленную версию законопроекта о мобилизации. Он, частности, предусматривает наказание за игнорирование повестки.
- Так, если военнообязанный сам в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в военкомат или зарубежное дипломатическое учреждение (если он находится не в Украине), его могут наказать, ограничив в праве на выезд за пределы Украины, управлении транспортным средством, а также наложить арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях. Впрочем, любые формы наказания принять может только суд.
- Кроме того, новый законопроект предлагает введение личного кабинета. Ожидается, что он заработает уже летом. Там военнообязанные смогут обновить свои данные без посещения ТЦК. В личный кабинет могут также поступать электронные повестки. Днем вручения электронной повестки будут считать день, когда ТЦК получит уведомление о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника.