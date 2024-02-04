Мобилизация в 2024 году: какие повестки могут вручать военнообязанным

В соответствии с законодательством Украины, первым этапом для призыва гражданина на службу является вручение ему повестки. Какими они бывают, читайте далее.

Чтобы повестка считалась действительной, она должна быть вручена военнообязанному лично. Кроме того, призывник должен поставить подпись о ее получении, говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.

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Какими бывают повестки

Вручение повестки мужчине призывного возраста означает, что он должен явиться в военкомат.

Виды повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);

для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается).

Сейчас вручать повестки имеют право представители ТЦК, органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный, руководители учебных заведений, управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД).

В то же время следует заметить, что вручать повестку не могут полицейские, военнослужащие и пограничники.

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