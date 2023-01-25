ЗСУ натякають на постачання авіації: військовий оглядач припустив, які літаки можуть надати

В українському війську на тлі постачання Україні танків заговорили й про авіацію від наших західних партнерів. Найчастіше говорять про F-16, але офіційних рішень поки немає, тож досі не зрозуміло, які літаки може отримати Україна.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу висловив думку, що варто очікувати саме на F-16.

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Чому саме F-16

Співрозмовник пригадав, що ще влітку 2022 року США вирішили виділити гроші на навчання українських льотчиків. Він допускає, що ці гроші йшли саме на літаки F-16.

По-перше , їх багато є виготовлених.

, їх багато є виготовлених. По-друге , до них є велика кількість запчастин.

, до них є велика кількість запчастин. По-третє , до них є велика кількість ракет і боєприпасів.

, до них є велика кількість ракет і боєприпасів. По-четверте , це американський літак, а отже рішення щодо нього можуть схвалювати США.

, це американський літак, а отже рішення щодо нього можуть схвалювати США. По-п'яте, ці літаки є в усьому світі, у багатьох країнах експлуатантів. Тому не повинно виникнути проблем зібрати й передати ракети та боєприпаси до них.

Це я перелічив ті аргументи, які говорять саме на користь F-16. І я допускаю, що саме про них мова, і саме на них проходили навчання українські льотчики,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Він також пригадав, що ще минулого року була інформація про відвідини США українськими пілотами. Тоді теж обговорювали типи літаків і мова була про шведські Gripen та американські F-16.

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Військовий оглядач не виключає, що в підсумку це можуть бути й шведські Gripen. За його словами, цей літак підготовлений для посадок не лише на стаціонарних аеродромах, а й у важких умовах – на автотрасах тощо.

"Але я думаю, що F-15 чи F-16 так само можна буде пристосувати. Над цим, наскільки відомо, робота велась. Тому, найімовірніше, про це йде мова", – резюмував Олександр Мусієнко.

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