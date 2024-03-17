Чи можуть дрони замінити артилерію: Коваленко оцінив можливості БпЛА

Безпілотники, які активно виробляє Україна, можуть призвести до завоювання переваги в повітрі, але у ближньому радіусі. На лінії бойового зіткнення дрони відіграють важливу роль. Утім, БпЛА не виграють війну.

Такою думкою з 24 Каналом поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що не варто порівнювати дрони з артилерією та будь-якою іншою зброєю. Майбутнє нашої держави полягає у комплексному підході.

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Які можливості мають БпЛА

Військово-політичний оглядач пояснив, що в артилерії та дронів різні функціонали. Безпілотники зазвичай летять зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Їм потрібні хвилини, щоб здолати кілометр. З імовірністю 80% їх зіб'ють комплекси радіоелектронної боротьби. Водночас боєприпаси долають кілометр за лічені секунди. До того ж системи РЕБ їх не можуть збити.

Також дальність впливу суттєво відрізняється. Середньостатистична ефективна відстань впливу дрона по лінії боєзіткнення до 5 кілометрів. Натомість снаряд може впливати від 20 до 40 кілометрів. Питання у тому, як використовувати кожний з цих елементів окремо, ефективно та комплексно. Не віддавати перевагу одному й не казати, що майбутнє лише за БпЛА.

Не тільки за дронами. Наша перемога і за стальними та реактивними снарядами, і за ББМ, і за танками. Не дрони будуть звільняти Севастополь та атакувати Керченський міст. Все це комплексно,

– наголосив Коваленко.

Кожна галузь повинна мати технологічний прорив, як-от з дронами. Українські повітряні БпЛА можуть влучати в об'єкти на території Росії на відстані до 1000 кілометрів від кордону з Україною. Еволюціонували також надводні безпілотники, які вже можуть становити загрозу навіть для російських військових кораблів у Новоросійську.

Українські дрони несуть смерть ворогам

Військовий поділився, як 92 ОШБр у 2023-му році взяла у полон росіянина за допомогою дрона на ділянці дороги від Часового Яру до Бахмута – у напрямку Хромового. Для окупанта скинули з коптера записку та запропонували слідувати за БпЛА до підрозділів піхоти української армії. Також був випадок, коли українські військові за допомогою дрону змогли вивести цивільних в районі Бахмута.

вивести цивільних в районі Бахмута. На Бахмутському напрямку FPV-дрон українських захисників влетів прямісінько у люк російського танка Т-90. Вартість коптера орієнтовно 500 доларів, боєприпас – приблизно 350 доларів. Загалом вартість одного вильоту – приблизно 800 доларів без урахування заробітних плат, палива, харчування тощо. Водночас танк коштує мільйони доларів.

Наші воїни мають на озброєнні нічні бомбери – БпЛА багаторазового використання, що скидають боєприпас на ворожу ціль. Їх окупанти прозвали "Бабою Ягою". Безпілотника переважно літають уночі, тоді їх не видно та майже не чутно. Вони розбивають різні укріплення ворога та знищують легкоброньовану техніку. Також ці коптери застосовують для постачання у важкодоступні місця на передній лінії необхідної продукції від медикаментів до боєприпасів.