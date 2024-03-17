Могут ли дроны заменить артиллерию: Коваленко оценил возможности БПЛА

Беспилотники, которые активно производит Украина, могут привести к завоеванию преимущества в воздухе, но в ближнем радиусе. На линии боевого столкновения дроны играют важную роль. Однако БПЛА не выиграют войну.

Таким мнением с 24 Каналом поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, заметив, что не стоит сравнивать дроны с артиллерией и любым другим оружием. Будущее нашего государства заключается в комплексном подходе.

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Какие возможности имеют БПЛА

Военно-политический обозреватель объяснил, что у артиллерии и дронов разные функционалы. Беспилотники обычно летят со скоростью 100 километров в час. Им нужны минуты, чтобы преодолеть километр. С вероятностью 80% их собьют комплексы радиоэлектронной борьбы. В то же время боеприпасы преодолевают километр за считанные секунды. К тому же системы РЭБ их не могут сбить.

Также дальность воздействия существенно отличается. Среднестатистическое эффективное расстояние воздействия дрона по линии боестолкновения до 5 километров. Зато снаряд может влиять от 20 до 40 километров. Вопрос в том, как использовать каждый из этих элементов отдельно, эффективно и комплексно. Не отдавать предпочтение одному и не говорить, что будущее только за БПЛА.

Не только за дронами. Наша победа и за стальными и реактивными снарядами, и за ББМ, и за танками. Не дроны будут освобождать Севастополь и атаковать Керченский мост. Все это комплексно,

– подчеркнул Коваленко.

Каждая отрасль должна иметь технологический прорыв, например с дронами. Украинские воздушные БПЛА могут попадать в объекты на территории России на расстоянии до 1000 километров от границы с Украиной. Эволюционировали также надводные беспилотники, которые уже могут представлять угрозу даже для российских военных кораблей в Новороссийске.

Украинские дроны несут смерть врагам

Военный поделился, как 92 ОШБр в 2023-м году взяла в плен россиянина с помощью дрона на участке дороги от Часового Яра до Бахмута – в направлении Хромового. Для оккупанта сбросили с коптера записку и предложили следовать за БПЛА к подразделениям пехоты украинской армии. Также был случай, когда украинские военные с помощью дрона смогли вывести гражданских в районе Бахмута.

вывести гражданских в районе Бахмута. На Бахмутском направлении FPV-дрон украинских защитников влетел прямо в люк российского танка Т-90. Стоимость коптера ориентировочно 500 долларов, боеприпас – примерно 350 долларов. В целом стоимость одного вылета – примерно 800 долларов без учета заработных плат, топлива, питания и тому подобное. В то же время танк стоит миллионы долларов.

Наши воины имеют на вооружении ночные бомберы – БПЛА многоразового использования, сбрасывающие боеприпас на вражескую цель. Их оккупанты прозвали "Бабой Ягой". Беспилотника преимущественно летают ночью, тогда их не видно и почти не слышно. Они разбивают различные укрепления врага и уничтожают легкобронированную технику. Также эти коптеры применяют для поставки в труднодоступные места на передней линии необходимой продукции от медикаментов до боеприпасов.