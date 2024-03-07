Командир батальона беспилотных авиационных комплексов “Ахиллес” Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу детали мощного попадания. По его словам, дрон залетел с достаточно большого расстояния.
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FPV залетел с дальнего расстояния
Юрий Федоренко отметил, что в танк с помощью FPV-дрона попал пилот с позывным "Шабат". Это очень хорошая работа.
Это мастерство высокого уровня. На то расстояние Mavic залететь не может, чтобы сверху сбросить, как мы часто видели. Просто по техническим характеристикам не может залететь. А FPV это удалось сделать на достаточно большом расстоянии,
– сказал он.
Это был 7-дюймовый дрон. Сам дрон стоит ориентировочно 500 долларов, боеприпас – примерно 350 долларов. В целом стоимость одного вылета – примерно 800 долларов без учета заработных плат, топлива, питания и так далее.
"Понятно, что не каждый дрон доходит до цели. Средства РЭБ врага, неблагоприятные погодные условия и многие другие факторы, что из 10 дронов до цели дойдут 5. Но все равно это очень мощное высокоточное оружие и одновременно относительно дешевое по сравнению с другими видами вооружения", – добавил военный.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. В общем враг нанес 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- В частности, на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийских средствах захватчиков.
- За прошедшие сутки было ликвидировано 1160 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали более 421 тысячи личного состава врага.