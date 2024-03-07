С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали более 421 тысячи личного состава врага. Также за 2 года войны было уничтожено тысячи единиц техники.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла:

личного состава – около 421 430 (+1160) человек,

танков – 6 695 (+17),

боевых бронированных машин – 12 779 (+51),

артиллерийских систем – 10 350 (+42),

РСЗВ – 1 009 (+1),

средства ПВО – 701 (+0),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 963 (+42),

крылатые ракеты – 1 919 (+1),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13 532 (+53),

специальная техника – 1 647 (+5).



Потери врага на 7 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника и по 1 складу боеприпасов.

ВСУ уничтожили командный пункт мотострелковой бригады России

Как сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, враг на этом участке фронта несет немалые потери. Так, по состоянию на утро 6 марта было известно о 515 ликвидированных оккупантов и 4 россиян, которых взяли в плен. Кроме того, враг несет потери в технике. Также украинским защитникам удалось уничтожить и нейтрализовать 237 вражеских беспилотников.

Силам обороны также удалось уничтожить 1 важный объект врага – командный пункт одной из мотострелковых бригад ВС России.

Также украинским защитникам с помощью FPV-дрона удалось уничтожить автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М". Стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов. К слову, "Муром-М" способен обнаруживать человека на расстоянии до 10 километров камерой и до 4 километров тепловизором.

Во время ведения разведки в указанном квадрате операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, которым передвигались российские захватчики – сожгли и его.