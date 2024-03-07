Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували понад 421 тисячу особового складу ворога. Також за 2 роки війни було знищено тисячі одиниць техніки.

До теми Розвідники спалили ворожий комплекс "Муром-М": у ГУР показали кадри знищення

Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила:

особового складу – близько 421 430 (+1160) осіб,

танків – 6 695 (+17),

бойових броньованих машин – 12 779 (+51),

артилерійських систем – 10 350 (+42),

РСЗВ – 1 009 (+1),

засоби ППО – 701 (+0),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 963 (+42),

крилаті ракети – 1 919 (+1),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 532 (+53),

спеціальна техніка – 1 647 (+5).



Втрати ворога на 7 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом минулої доби Сили оборони завдали ударів по 8 районах зосередження особового складу противника та по 1 складу боєприпасів.

ЗСУ знищили командний пункт мотострілецької бригади

Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, ворог на цій ділянці фронту зазнає чималих втрат. Так, станом на ранок 6 березня було відомо про 515 ліквідованих окупантів та 4 росіян, яких взяли у полон. Окрім того, ворог зазнає втрат у техніці. Також українським захисникам вдалося знищити та нейтралізувати 237 ворожих безпілотників.

Силам оборони також вдалося знищити 1 важливий об'єкт ворога – командний пункт однієї з мотострілецьких бригад ЗС Росії.

Також українським захисникам за допомогою FPV-дрона вдалося знищити автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М". Вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. До слова, "Муром-М" здетний виявляти людину на відстані до 10 кілометрів камерою та до 4 кілометрів тепловізором.

Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники – спалили і його.