Водночас у Курській області безпілотник атакував гірничо-збагачувальний комбінат. За попередньою інформацією, це також було роботою української розвідки.

Дивіться також Сам себе не зміг захистити, — майор ЗСУ проаналізував ліквідацію корабля "Сергій Котов"

Розвідники знищили ворожий комплекс

У ГУР МО України розповіли, що аеророзвідники, які працюють поблизу кордону нашої держави з країною-агресоркою, виявили ворожий транспорт.

Мовиться про замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" та знищили його FPV-дроном.

Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники, і спалили і його,

– йдеться у повідомленні української розвідки.

Як зазначили у розвідці, вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів.

Оптика "мурома" здатна виявляти людину на відстані до 10 кілометрів камерою та до 4 кілометрів тепловізором,

– додали розвідники.

Українська розвідка знищила ворожий комплекс "Муром-М": дивіться відео

Інші втрати ворога: останні новини