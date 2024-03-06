Водночас у Курській області безпілотник атакував гірничо-збагачувальний комбінат. За попередньою інформацією, це також було роботою української розвідки.
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Розвідники знищили ворожий комплекс
У ГУР МО України розповіли, що аеророзвідники, які працюють поблизу кордону нашої держави з країною-агресоркою, виявили ворожий транспорт.
Мовиться про замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" та знищили його FPV-дроном.
Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники, і спалили і його,
– йдеться у повідомленні української розвідки.
Як зазначили у розвідці, вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів.
Оптика "мурома" здатна виявляти людину на відстані до 10 кілометрів камерою та до 4 кілометрів тепловізором,
– додали розвідники.
Українська розвідка знищила ворожий комплекс "Муром-М": дивіться відео
Інші втрати ворога: останні новини
- Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог намагався здійснити 67 штурмових дій. Відтак, їхні втрати в живій склали понад пів тисячі окупантів. Декого вдалось узяти в полон. "Урожайним" день 5 березня видався на танки – їх знищено аж 10, а ще 24 ББМ і понад 200 БпЛА.
- Сили оборони ОСУВ "Таврія" у зоні своєї відповідальності знищили командний пункт однієї з мотострілецьких бригад збройних сил Росії та знешкодили два комплекси спостереження "Муром-М". Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський 6 березня.
- У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Сергій Котов". Уразити вороже судно вдалося у Керченській протоці під час патрулювання.
- Як розповіли у розвідці, знищили російський корвет українськими дронами Magura V5. Цікаво, що "Сергій Котов" не вперше опинився під ударом. Його вже атакували у липні та вересні 2023 року. Щоправда, восени судно опинилося під ударом випадково, адже ціллю був інший корабель.
- Як повідомили у ГУР, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Окрім того, безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними, – 7 моряків.