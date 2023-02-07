Ризик щодо членства в НАТО: які можуть бути наслідки для Туреччини через допомогу Росії

Анкара та сам Ердоган грають з Москвою в гру – то вдають посередника, то вдають нейтральну, незалежну, окрему частину, союзника Західної спільноти, яким Туреччина формально і є.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, в Туреччини є якийсь момент загравання, адже в країні скоро будуть президентські вибори. Багато дій Ердогана здійснені саме в контексті них.

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Марк Фейгін зазначив, що зараз Туреччина дуже близько підійшла до небезпечної межі. Країні не дорікають за підтримку Азербайджану у війні з Вірменією. Основне питання до Туреччини – це відносини з офіційною Москвою, а це означає, що з Путіним.

Мені здається, що тут точно є елемент загравання, проте переграли. Надто почали заграватися в певну суб'єктність й вже створили безліч проблем,

– розповів Марк Фейгін.

Крім того, він згадав й постачання певних видів товарів З Туреччини до Росії. Це спроба створити для Москви "запасний аеродром", як економічний, так й інших напрямків.

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Нові члени НАТО

Російський правозахисник додав, що Туреччина продовжує створювати проблеми для Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО. При чому не смішні вже проблеми. Наприклад, хтось у Стокгольмі демонстративно спалив Коран.

"Не знаю хто й навіщо спалював би Коран – чи не витівки це самої Туреччини? Може навіть з Москвою. Для того, щоб використовувати цей привід, аби відмовитися від зобовʼязань сприянь вступу в НАТО двох нових країн, яких й Захід потребує дуже сильно", – сказав Фейгін.

Він додав, що Швеція та Фінляндія – це країни, які розташовані поруч з Росією. Державою, яка є ворогом в буквальному сенсі. Путінська Росія зараз є ворогом Заходу – не суперником, не конкурентом, а саме ворогом. Проти цієї країни готуються до війни. Не важливо якою вона буде – інформаційна, економічна, гаряча чи холодна.

Туреччину дійсно змусять визначитися. Якщо керівництво продовжить ту ж лінію, то я не виключаю серйозних наслідків щодо членства Туреччини в НАТО,

– наголосив Марк Фейгін.

"На мій погляд, на це Туреччина ніколи не піде. Відмова від членства в НАТО – це буде історична помилка, масштаб якої зараз оцінити неможливо", – додав правозахисник.

Марк Фейгін зазначив, що зараз Захід настільки рішучий, що при певних обставинах можуть взагалі позбавити Туреччину права голосу в НАТО, як перший крок. Документи не дуже це дозволяють, проте ситуація не та, щоб надто рефлексувати.

"Як себе поведе Туреччина? На мій погляд, вона зніме всі свої претензії й буде діяти так, як їй скажуть. Якщо ні, то "двері відкриті, можете йти". Саме тому, я думаю, що для таких країн зараз настає гострий період", – сказав експерт.

Він припустив, що після виборів президента Туреччини, можливо, це питання помʼякшиться. Адже зараз відбувається накручування турецького суспільства для підтримки Ердогана. Так він вже робив не раз, а потім призупинявся.

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