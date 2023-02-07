Риск относительно членства в НАТО: какие могут быть последствия для Турции из-за помощи России
Анкара и сам Эрдоган играют с Москвой в игру – то притворяются посредником, то притворяются нейтральной, независимой, отдельной частью, союзником Западного сообщества, которым Турция формально и является.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, у Турции есть какой-то момент заигрывания, ведь в стране скоро будут президентские выборы. Многие действия Эрдогана предприняты именно в контексте них.
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Марк Фейгин отметил, что сейчас Турция очень близко подошла к опасному пределу. Страну не упрекают за поддержку Азербайджана в войне с Арменией. Основной вопрос к Турции – это отношения с официальной Москвой, а это значит, что с Путиным.
Мне кажется, что здесь точно есть элемент заигрывания, но переиграли. Уж очень начали заигрываться в определенную субъектность и уже создали множество проблем,
– рассказал Марк Фейгин.
Кроме того, он упомянул и поставки определенных видов товаров из Турции в Россию. Это попытка создать для Москвы "запасной аэродром", как экономический, так и других направлений.
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Новые члены НАТО
Российский правозащитник добавил, что Турция продолжает создавать проблемы для Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО. Причем не смешные уж проблемы. К примеру, кто-то в Стокгольме демонстративно сжег Коран.
"Не знаю кто и зачем сжигал бы Коран – не выходки ли это самой Турции? Может даже с Москвой. Для того чтобы использовать этот повод и отказаться от обязательств по содействию вступлению в НАТО двух новых стран, в которых и Запад нуждается очень сильно", – сказал Фейгин.
Он добавил, что Швеция и Финляндия – это страны, расположенные рядом с Россией. Государством, являющимся врагом в буквальном смысле. Путинская Россия сейчас враг Запада – ни соперник, ни конкурент, а именно враг. Против этой страны готовятся к войне. Не важно, какой она будет – информационная, экономическая, горячая или холодная.
Турцию действительно заставят определиться. Если руководство продолжит ту же линию, то я не исключаю серьезных последствий членства Турции в НАТО.
– подчеркнул Марк Фейгин.
"По моему мнению, на это Турция никогда не пойдет. Отказ от членства в НАТО – это будет историческая ошибка, масштаб которой сейчас оценить невозможно", – добавил правозащитник.
Марк Фейгин отметил, что сейчас Запад настолько решителен, что при определенных обстоятельствах могут вообще лишить Турцию права голоса в НАТО как первый шаг. Документы не очень-то это позволяют, однако ситуация не та, чтобы слишком рефлексировать.
"Как себя поведет Турция? На мой взгляд, она снимет все свои претензии и будет действовать так, как ей скажут. Если нет, то "дверь открыта, можете идти". Именно поэтому, я думаю, что для таких стран сейчас наступает острый период ", – сказал эксперт.
Он предположил, что после выборов президента Турции, возможно, этот вопрос смягчится. Ведь сейчас происходит накручивание турецкого общества для поддержки Эрдогана. Так он уже поступал не раз, а потом останавливался.
Что происходит в Турции: последние новости
- В течение 2022 года Турция экспортировала в Россию оборудование, электронику, запчасти и другие предметы, необходимые ей для военных. В частности, турецкие компании отправляли оборудование американского производства.
- США намерены предупредить Турцию о негативных последствиях в случае помощи России обойти американские санкции. Для этого Турцию посетил представитель Минфина США.