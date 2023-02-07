Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, у Турции есть какой-то момент заигрывания, ведь в стране скоро будут президентские выборы. Многие действия Эрдогана предприняты именно в контексте них.

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Марк Фейгин отметил, что сейчас Турция очень близко подошла к опасному пределу. Страну не упрекают за поддержку Азербайджана в войне с Арменией. Основной вопрос к Турции – это отношения с официальной Москвой, а это значит, что с Путиным.

Мне кажется, что здесь точно есть элемент заигрывания, но переиграли. Уж очень начали заигрываться в определенную субъектность и уже создали множество проблем,

– рассказал Марк Фейгин.

Кроме того, он упомянул и поставки определенных видов товаров из Турции в Россию. Это попытка создать для Москвы "запасной аэродром", как экономический, так и других направлений.

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Новые члены НАТО

Российский правозащитник добавил, что Турция продолжает создавать проблемы для Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО. Причем не смешные уж проблемы. К примеру, кто-то в Стокгольме демонстративно сжег Коран.

"Не знаю кто и зачем сжигал бы Коран – не выходки ли это самой Турции? Может даже с Москвой. Для того чтобы использовать этот повод и отказаться от обязательств по содействию вступлению в НАТО двух новых стран, в которых и Запад нуждается очень сильно", – сказал Фейгин.

Он добавил, что Швеция и Финляндия – это страны, расположенные рядом с Россией. Государством, являющимся врагом в буквальном смысле. Путинская Россия сейчас враг Запада – ни соперник, ни конкурент, а именно враг. Против этой страны готовятся к войне. Не важно, какой она будет – информационная, экономическая, горячая или холодная.

Турцию действительно заставят определиться. Если руководство продолжит ту же линию, то я не исключаю серьезных последствий членства Турции в НАТО.

– подчеркнул Марк Фейгин.

"По моему мнению, на это Турция никогда не пойдет. Отказ от членства в НАТО – это будет историческая ошибка, масштаб которой сейчас оценить невозможно", – добавил правозащитник.

Марк Фейгин отметил, что сейчас Запад настолько решителен, что при определенных обстоятельствах могут вообще лишить Турцию права голоса в НАТО как первый шаг. Документы не очень-то это позволяют, однако ситуация не та, чтобы слишком рефлексировать.

"Как себя поведет Турция? На мой взгляд, она снимет все свои претензии и будет действовать так, как ей скажут. Если нет, то "дверь открыта, можете идти". Именно поэтому, я думаю, что для таких стран сейчас наступает острый период ", – сказал эксперт.

Он предположил, что после выборов президента Турции, возможно, этот вопрос смягчится. Ведь сейчас происходит накручивание турецкого общества для поддержки Эрдогана. Так он уже поступал не раз, а потом останавливался.

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