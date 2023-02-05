Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Туреччина чітко на стороні України, але вона не забороняє приватним компаніям торгувати з Росією.

Читайте також На межі червоних ліній: чому Туреччина продає Росії товари подвійного призначення

Туреччина за Україну

Михайло Шейтельман зазначив, що позиція саме турецької держави чітко демонструє підтримку України у війні та засудження дій Росії.

Вони постачають нам усе для війни – це, по перше. А по-друге, вони відкрито та постійно кажуть, що усі території потрібно віддати, Росія повинна вивести війська з усіх окупованих територій, а Крим – це Україна. Немає куди бути більш послідовним на стороні України,

– сказав політтехнолог.

Але при цьому в Туреччині зберігають торгівлю з Росією та отримують із цього вигоду. На думку, Шейтельмана, турецькі компанії не втрачають нагоди "підгодуватись на пораненій Росії".

Політтехнолог переконаний, що торгівля з Росією – це не позиція Туреччини як держави, а складова відкритої економіки цієї країни, компанії якої здійснюють цю торгівлю, а держава їм не забороняє.

Я не думаю, що це держава Туреччина. Цим не займається турецька держава. Просто – це вільна економіка, по-справжньому. Ті, хто були в Туреччині бачили, що це побудовано на підприємницькій ініціативі, що це шалена зростаюча економіка,

– зазначив Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що Туреччина реагує на публікації, в який викривають турецький бізнес на наданні підсанкційних послуг або товарів російським компаніям. Так, наприклад турецький оператор з обслуговування літаків Boeing, Havas забезпечував краденим літакам російських авіакомпаній технічне обслуговування.

Політтехнолог переконаний, що Туреччина на стороні України: дивіться відео

За словами Шейтельмана, після низки скандалів, публікацій та після того, як на це відреагували у Держдепі США й відправили цю реакцію до турецької влади, компанія Havas заявила, що може припинити таке обслуговування.

З Китаєм ситуація інакша

Як пояснив політтехнолог, у Китаї інший підхід до економіки. На кожну компанію мають вплив партійні функціонери, а отже бізнес не має такої свободи як в Туреччині. Китай любить конкурувати зі США, а тому вдається до різних способів вигравати певні преференції.

Шейтельман зауважив, що Китай, на відміну від Туреччини так і не визначився з приводу підтримки чи не підтримки війни Росії проти України.

Китай же ніколи не заявляв, що у них конкретна позиція по війні. Він так, в цілому, то засуджуємо, ядерною зброєю не можна погрожувати, в цілому ми проти війни, але ми не на чиїй стороні,

– сказав політтехнолог.

Таким чином, Китай виторговує для себе преференції. Коли заявляє про постачання до Росії товарів подвійного призначення або запчастин для винищувачів, на це реагують у США й щоб Китай цього не робив, пропонують якісь домовленості.

Як Туреччина проводить "подвійну гру"