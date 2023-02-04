Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Однак поруч з тим відзначається, щойно Ердоган переобереться президентом, його риторика щодо Росії зміниться.

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Туреччина на боці України

Загородній розповів, що Туреччина – на боці України. Вона допомагає і військовою технікою. Та головне, що зробила після 24 лютого – це заборонила російським військовим кораблям заходити в Чорне море. Інакше б їх, зокрема, ракетоносіїв було б більше.

Це було політичне рішення пана Ердогана, бо якщо виходити повністю з доктрини Монтре, яка була підписана ще в 1934 році, Туреччина не мала права забороняти військовим кораблям Росії заходити в Чорне море. Там є такий термін, як війна, й участь країн Чорноморського басейну у війні,

– зазначив політолог.

Він додав, що зараз війни по суті немає, якщо виходити з юридичного терміну. Ердоган хоче витиснути з Росії максимум для себе і своєї країни й у нього це виходить.

Загородній про те, чому Туреччина продає Росії товари подвійного призначення: дивіться відео

Товари подвійного призначення

За словами політолога, товари подвійного призначення, які необхідні для виробництва, зокрема, безпілотників, можна без проблем знайти на відкритих ринках. У цьому немає ніякого секрету. Зокрема, Іран так шукає компоненти для будівництва своїх "Шахедів".

"Туреччина в цьому випадку звичайно йде на межі червоних ліній, заробляючи просто гроші. Я не виключаю, що коли їх на цьому спіймають, вони просто припинять це робити", – зауважив Загородній.

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