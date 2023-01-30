Таку заяву він зробив під час зустрічі з молоддю у Біледжіку. Не уточнивши, про яку таку "чесність" та "повагу" йдеться, якщо російський диктатор тільки те й уміє, що порушувати власні обіцянки та діяти, як терорист.
До теми "Турецький мир" для України і шантаж Заходу: як Ердоган намагається виграти на війні
За словами Ердогана, він може проводити зустрічі з представниками Росії, Ірана, Сирії та інших країн.
Навіть якщо ми не отримаємо бажаних результатів, ми зустрічаємося. На наші запити від Татарстану до Дагестану ми отримуємо відповіді,
– заявив Ердоган.
Про яку ж "чесність" та "принциповість" може бути мова
Цікаво, що Ердоган не пригадав, як Путін ледь не спричинив голод у світі "зерновою блокадою". Чи це і є та "чесність" та "принциповість"? Можливо, говорячи про "повагу" Ердоган мав на увазі "газовий шантаж" і обіцянки Путіна "заморозити" Європу?
Зрозуміло одне: це спроби Ердогана й далі дотримуватися такого собі "нейтралітету" у війні Росії проти України. Й надалі мати унікальну роль у цій війні, бути єдиним можливим посередником між лідерами країн, що ведуть війну.
Відносини Путіна та Ердогана
- Загалом турецький президент постійно говорить про готовність бути посередником під час переговорів між Україною та Росією.
- Остання така заява від Ердогана звучала 20 січня під час розмови з Володимиром Зеленським. Лідер Туреччини зазначив, що готовий внести "вагомий дипломатичний вклад у встановлення міцного миру між Росією та Україною".
- Досі Туреччині вдається балансувати між Україною і Росією: продаючи зброю Україні і одночасно не перериваючи економічні відносини з Росією.
- Путін "тримається" за Ердогана, бо розуміє, що це чи не єдина підтримка у політичному колі і критично важливий гравець у бізнесі, особливо в умовах санкцій проти Росії.