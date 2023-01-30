Такое заявление он сделал во время встречи с молодежью в Биледжике. Не уточнив, о какой такой "честности" и "уважении" идет речь, если российский диктатор только то и умеет, что нарушать собственные обещания и действовать, как террорист.

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По словам Эрдогана, он может проводить встречи с представителями России, Ирана, Сирии и других стран.

Даже если мы не получим желаемые результаты, мы встречаемся. На наши запросы от Татарстана в Дагестан мы получаем ответы,

– заявил Эрдоган.

О какой же "честности" и "принципиальности" может быть речь

Интересно, что Эрдоган не вспомнил, как Путин чуть не вызвал голод в мире "зерновой блокадой". Или это и есть "честность" и "принципиальность"? Возможно, говоря об "уважении" Эрдоган имел в виду "газовый шантаж" и обещания Путина "заморозить" Европу?

Понятно одно: это попытки Эрдогана и дальше соблюдать некий "нейтралитет" в войне России против Украины. И дальше иметь уникальную роль в этой войне, быть единственным возможным посредником между лидерами стран, ведущих войну.

Отношения Путина и Эрдогана

Турецкий президент постоянно говорит о готовности быть посредником во время переговоров между Украиной и Россией.

Последнее такое заявление от Эрдогана звучало 20 января во время разговора с Владимиром Зеленским. Лидер Турции отметил, что готов внести "весомый дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной".

До сих пор Турции удается балансировать между Украиной и Россией: продавая оружие Украине и одновременно не прерывая экономические отношения с Россией.

Путин "держится" за Эрдогана, понимая, что это едва ли не единственная поддержка в политическом кругу и критически важный игрок в бизнесе, особенно в условиях санкций против России.