Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Анкара буде готова знову обговорити це питання, якщо Швеція "виконає взяті на себе зобов'язання".

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"Голова МЗС шведського уряду приїжджав до нас із візитом. Він почув, як усі партії однаково заявляють, що без виконання зобов'язань ратифікація протоколу неможлива", – сказав Чавушоглу.

Він звинуватив Швецію у тому, що там продовжують діяти представники Робітничої партії Курдистану та Національної армії Сирійського Курдистану, які Туреччина вважає терористичними організаціями.

У Швеції активно орудують члени таких терористичних структур. Посібники терористів займаються пропагандою та збиранням коштів, тобто фактично фінансуванням тероризму. Ми усвідомлюємо пріоритети безпеки Швеції та Фінляндії, і очікуємо на такий самий підхід від двох скандинавських країн,

– зазначив Чавушоглу.

Водночас він висловив готовність підтримати протокол про членство Фінляндії у НАТО окремо.

"Якщо у НАТО позицію переглянуть, і виступатимуть за розгляд питань окремо, то можу сказати, що Анкара ставиться позитивніше до вступу Гельсінкі до блоку НАТО. У Фінляндії діють схожі зі Швецією закони, проте, на відміну від Стокгольма, там не санкціонують акції зі спаленням Корану. Неприязнь до християнства та ісламу однаково злочинна. Це – злочин проти людяності", – сказав міністр.

Що цьому передувало