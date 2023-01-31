Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Анкара буде готова знову обговорити це питання, якщо Швеція "виконає взяті на себе зобов'язання".
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"Голова МЗС шведського уряду приїжджав до нас із візитом. Він почув, як усі партії однаково заявляють, що без виконання зобов'язань ратифікація протоколу неможлива", – сказав Чавушоглу.
Він звинуватив Швецію у тому, що там продовжують діяти представники Робітничої партії Курдистану та Національної армії Сирійського Курдистану, які Туреччина вважає терористичними організаціями.
У Швеції активно орудують члени таких терористичних структур. Посібники терористів займаються пропагандою та збиранням коштів, тобто фактично фінансуванням тероризму. Ми усвідомлюємо пріоритети безпеки Швеції та Фінляндії, і очікуємо на такий самий підхід від двох скандинавських країн,
– зазначив Чавушоглу.
Водночас він висловив готовність підтримати протокол про членство Фінляндії у НАТО окремо.
"Якщо у НАТО позицію переглянуть, і виступатимуть за розгляд питань окремо, то можу сказати, що Анкара ставиться позитивніше до вступу Гельсінкі до блоку НАТО. У Фінляндії діють схожі зі Швецією закони, проте, на відміну від Стокгольма, там не санкціонують акції зі спаленням Корану. Неприязнь до християнства та ісламу однаково злочинна. Це – злочин проти людяності", – сказав міністр.
Що цьому передувало
- У Стокгольмі під турецьким посольством дансько-шведський політик Расмус Палудан спалив Коран – священну книгу для мусульман. Після цього у Туреччині підкреслили, що не підтримуватимуть вступ Швеції до НАТО. Зрештою процес вступу до Альянсу для цієї держави й справді тимчасово призупинився.
- У Фінляндії бачать російський слід у цій провокації. Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто. Він натякнув, що Росія може бути причетною, адже зрив північноатлантичної інтеграції вигідний Кремлю.
- А раніше у Швеції курдська організація "Комітет Рожави" повісила догори дриґом опудало, яке символізувало президента Туреччини Реджепа Ердогана.