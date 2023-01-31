Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара будет готова снова обсудить этот вопрос, если Швеция "выполнит взятые на себя обязательства".
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"Председатель МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Он услышал, как все партии все равно заявляют, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна", – сказал Чавушоглу.
Он обвинил Швецию в том, что там продолжают действовать представители Рабочей партии Курдистана и Национальной армии Сирийского Курдистана, которые Турция считает террористическими организациями.
В Швеции активно орудуют члены таких террористических структур. Пособия террористов занимаются пропагандой и сбором средств, то есть фактически финансированием терроризма. Мы осознаем приоритеты безопасности Швеции и Финляндии, и ожидаем такого же подхода от двух скандинавских стран,
– отметил Чавушоглу.
В то же время он выразил готовность поддержать протокол о членстве Финляндии в НАТО в отдельности.
"Если в НАТО позицию пересмотрят, и будут выступать за рассмотрение вопросов по отдельности, то могу сказать, что Анкара относится положительнее к вступлению Хельсинки в блок НАТО. В Финляндии действуют схожие со Швецией законы, однако, в отличие от Стокгольма, там не санкционируют акции с сожжением" Корану. Неприязнь к христианству и исламу одинаково преступна. Это – преступление против человечности", – сказал министр.
Что этому предшествовало
- В Стокгольме под турецким посольством данско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран – священную книгу для мусульман. После этого в Турции подчеркнули, что не будут поддерживать вступление Швеции в НАТО. В конце концов, процесс вступления в Альянс для этого государства действительно временно приостановился.
- В Финляндии видят русский след в этой провокации. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Он намекнул, что Россия может быть причастна, ведь срыв североатлантической интеграции выгоден Кремлю
- А раньше в Швеции курдская организация "Комитет Рожевый" повесила вверх дрожью чучело, которое символизировало президента Турции Реджепа Эрдогана