Кремль програв: Давидюк сказав, які тепер відносини між Вірменією та Росією
У вірменському місті Ґюмрі, за 126 кілометрів на північ від Єревана, розташована 102-га російська військова база. Це найбільший військовий об'єкт на Південному Кавказі.
Після останніх подій у Нагірному Карабаху, відносини між Вірменією та Росією погіршилися, тож існування військової бази тепер під питанням. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що вірменам варто зробити з військовою базою країни-агресора.
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"Для чого їм ця база? Якби вони там зробили овочеву базу, то у них були б свіжі овочі й фрукти. Якби вони там зробили маленьку ферму з овець, які інтелектуально вищі за російських військових, то зараз мали б шашлик. А з цих "овець" зараз нічого немає", – мовив Давидюк.
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Шанс для Вірменії
Російська база – це просто мітка території, так зазвичай роблять собаки. На думку політолога, росіян треба гнати поганою мітлою з Вірменії. Зараз країна дійсно має шанс звільнитися від російських імперських наративів, що були у першій хвилі так званих "демократів", які були не меншими імперцями. Вони намагалися нав'язувати постімперські конфліктні наративи у пострадянських республіках.
Зараз вони звільнилися і підуть вперед. У цьому випадку програла не Вірменія – програла Росія, тому що весь світ побачив настільки вона слабка. А ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку – 24 Канал) – це взагалі помножена на нуль організація,
– зазначив Давидюк.
Найголовніше вірменам зараз треба більше зближатися з НАТО. Нещодавно Єреван заявив, що починає комунікацію з Альянсом. Політолог пригадав політику розширення сусідства з ЄС. Вірмени завжди приїжджали на всі парламентські делегації та зустрічі в Брюсселі. Вони були, просто їхня політика повільна. Зараз без впливу Росії ця політика пришвидшиться.
"Я бачу позитив у регіоні. Базу точно треба закривати. А якщо хочуть базу, то нехай будують українську, американську тощо", – зауважив Давидюк.
Відносини Росії та Вірменії
- У Нагірному Карабаху 19 вересня 2023 року знову розпочалися активні бойові дії. Тривалий час Росія підтримувала позицію Вірменії у цьому конфліктів, однак раптом "перевзулася" та визнала так звану "республіку" частиною Азербайджану. Звісно, такі події загострили відносини між Москвою та Єреваном.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив у бездіяльності російський "миротворчий" контингент, назвавши політику контингенту "провальною". Зазначимо, що "російські добровольці" перебували в Нагірному Карабаху з 2020 року.
- МЗС Росії відреагувало на критику прем'єра. Там назвали заяву Пашиняна спробою перекласти відповідальність. Крім того, Кремль звинуватив Вірменію у співпраці з Заходом та рухом в його бік.