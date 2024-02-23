Ці ракети його знесуть, – полковник запасу сказав, як вивести з ладу Кримський міст

Уже два рази Служба безпеки України атакувала Кримський міст, що дозволило на певний час вивести його з ладу. Перший раз міст підірвала вантажівка з 21 тонною вибухівки, другий – дрони "Морський малюк".

Повністю знищити міст наразі не можна, для цього потрібно підійти на узбережжя й застосовувати кілька ескадрилей бомбардувальників. Проте вивести з ладу на довший час можна за допомогою деяких ракет, про які 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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"Достатньо десятка ракет ATACMS, у яких близько 225 кілограмів бойової частини. Частину росіяни зіб'ють. Але цього вистачить, щоб вдарити в одну точку перекриття на балці, яка лежить на опорі. Якщо сюди попадуть 10 ATACMS, це більш як 2 тонни бойової частини, вони знесуть міст", – наголосив льотчик-інструктор.

Потім російським окупантам знову доведеться кілька місяців ремонтувати Кримський міст. Своєю чергою, українські військові у цей час зможуть провести необхідні операції. Чим більше матимемо засобів ураження, тим більше секцій можна зруйнувати.

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. The Washington Post писало, що військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

За даними Сил спеціальних операцій, окупанти втратили 9 вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені.

Про альтернативні методи пошкодження

За словами Світана, Кримський міст також можна пошкодити за допомогою німецьких ракет TAURUS, доставлення яких поки що не схвалили у Берліні. Однак, для цього потрібні "обманки", які летіли б поряд з TAURUS. Приміром, ADM-160 – дальність ракети понад 500 кілометрів, вона може йти паралельно з німецькими ракетами та ставити перешкодити.

Це ракета радіоелектронної боротьби, яка може брати на себе удар ворожої ППО та сліпити противника, ставлячи хибні цілі. У спільній роботі вистачить навіть 5 TAURUS, щоб вивести міст з ладу. Адже німецька ракета має 450 кілограмів бойової частини – це, практично, два ATACMS.

Також "допомогти" Кримському мосту можуть кілька безекіпажних катерів "Морський малюк", бойова частина кожного сягає від 850 кілограмів до однієї тонни. Утім, все залежатиме від кількості палива, яке може взяти на борт дрон.

Потрібний креативний підхід. Але у нас є проблема. У росіян доволі потужна та велика система ППО, і взагалі оборона моста – підводна, надводна, повітряна. Постійно "висять" винищувачі. Складно підійти, але при наявності сил та засобів – можливо,

– підкреслив Роман Світан.

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