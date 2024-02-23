Эти ракеты его снесут, – полковник запаса сказал, как вывести из строя Крымский мост

Уже два раза Служба безопасности Украины атаковала Крымский мост, что позволило на время вывести его из строя. Первый раз мост взорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки, второй – дроны "Морской малыш".

Полностью уничтожить мост пока нельзя, для этого нужно подойти на побережье и применять несколько эскадрилий бомбардировщиков. Однако вывести из строя на длительное время можно с помощью некоторых ракет, о которых 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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"Достаточно десятка ракет ATACMS, в которых около 225 килограммов боевой части. Часть россияне собьют. Но этого хватит, чтобы ударить в одну точку перекрытия на балке, которая лежит на опоре. Если сюда попадут 10 ATACMS, это более 2 тонн боевой части, они снесут мост", – подчеркнул летчик-инструктор.

Затем российским оккупантам снова придется несколько месяцев ремонтировать Крымский мост. В свою очередь, украинские военные в это время смогут провести необходимые операции. Чем больше будем иметь средств поражения, тем больше секций можно разрушить.

Украинские военные 17 октября впервые использовали предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS, чтобы поразить российские аэродромы и склады боеприпасов на оккупированной территории Украины. The Washington Post писало, что военные выпустили 18 ракет по целям в оккупированных Бердянске и Луганске.

По данным Сил специальных операций, оккупанты потеряли 9 вертолетов, спецтехнику для их обслуживания, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов, а взлетно-посадочные полосы аэродромов были повреждены.

Об альтернативных методах повреждения

По словам Свитана, Крымский мост также можно повредить с помощью немецких ракет TAURUS, доставку которых пока не одобрили в Берлине. Однако, для этого нужны "обманки", которые летели бы рядом с TAURUS. К примеру, ADM-160 – дальность ракеты более 500 километров, она может идти параллельно с немецкими ракетами и ставить помехи.

Это ракета радиоэлектронной борьбы, которая может брать на себя удар вражеской ПВО и слепить противника, ставя ложные цели. В совместной работе хватит даже 5 TAURUS, чтобы вывести мост из строя. Ведь немецкая ракета имеет 450 килограммов боевой части – это, практически, два ATACMS.

Также "помочь" Крымскому мосту могут несколько безэкипажных катеров "Морской малыш", боевая часть каждого достигает от 850 килограммов до одной тонны. Впрочем, все будет зависеть от количества топлива, которое может взять на борт дрон.

Нужен креативный подход. Но у нас есть проблема. У россиян довольно мощная и большая система ПВО, и вообще оборона моста – подводная, надводная, воздушная. Постоянно "висят" истребители. Сложно подойти, но при наличии сил и средств – возможно,

– подчеркнул Роман Свитан.

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