Яких спеціальностей найбільше потребують в ЗСУ

З початку повномасштабної війни без зупину в Україні проходять мобілізаційні заходи. Тож в ЗСУ розповіли, яких спеціальностей потребують найбільше.

Так, наразі у ЗСУ найбільше призивають тих чоловіків, які уже мають досвід проходження військової служби. Зокрема й досвід участі у АТО та ООС. Про це розповів під час брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Яких спеціальностей потребують найбільше

При цьому у лавах війська потребують представників практично всіх спеціальностей для комплектування ЗСУ та інших формувань. Так, за словами Романа Горбача, у процентному співвідношенні більше призивають загальновійськових спеціальностей: стрільців, спеціалістів у танкові підрозділи тощо. Однак й зв'язківці, шифрувальники та інші також необхідні нашій армії.

Потреба є абсолютно однакова у всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше,

– сказав він.

Тож до лав ЗСУ призивають не лише людей з бойовим досвідом, але й тих, хто раніше не проходив військової служби. Однак такі військовозобов'язані обов'язково спершу направляються на навчання у навчальні центри або вищі військові навчальні заклади

Мінімальний термін індивідуальної підготовки там становить 1 місяць, однак якщо спеціальність потребує більше часу на підготовку, то термін може бути й довшим. За словами Романа Горбача, навіть до 2.5 місяців.

Окрім мінімальної підготовки військові проходять й колективну у підрозділах, які готуються до залучення у зону бойових дій. Під час такої підготовки проводяться заняття на полігонах та інших ділянках місцевості. Займає це від двох до трьох місяців, а іноді й довше.

Тому в обов'язковому порядку навіть люди, які вже проходили військову службу та мають якийсь досвід військової служби, все одно підрозділ перед тим як залучити до виконання бойових завдань проходить бойове злагодження і підготовку на полігонах,

– сказав Роман Горбач.

Чи передбачається в Україні збільшення кількості мобілізованих

Також на брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що мобілізація в Україні проходить постійно, щоденно та планово. Може відбуватися лише коригування в планах, адже їх прораховують наперед.

Мобілізація – це дуже складна система і просто так за результатами сьогоднішнього дня ми не можемо призвати завтра більше людей. Все це враховані фактори і мобілізація проходить постійно,

– сказав він.

При цьому немає особливостей проведення мобілізаційних заходів у різних регіонах України. Єдина особливість – по наявності мобілізаційного ресурсу, тобто людей відповідних спеціальностей у регіонах.

Так, у кожному територіальному центрі комплектування ведеться військовий облік військовозобов'язаних та є база, де вказана статистика, скільки і де знаходиться мобілізаційного ресурсу, тобто людей відповідних спеціальностей. Відповідно до цього ресурсу визначається завдання щодо призову.

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