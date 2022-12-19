Яких спеціальностей найбільше потребують в ЗСУ
Джерело:Укрінформ
З початку повномасштабної війни без зупину в Україні проходять мобілізаційні заходи. Тож в ЗСУ розповіли, яких спеціальностей потребують найбільше.
Так, наразі у ЗСУ найбільше призивають тих чоловіків, які уже мають досвід проходження військової служби. Зокрема й досвід участі у АТО та ООС. Про це розповів під час брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
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Яких спеціальностей потребують найбільше
При цьому у лавах війська потребують представників практично всіх спеціальностей для комплектування ЗСУ та інших формувань. Так, за словами Романа Горбача, у процентному співвідношенні більше призивають загальновійськових спеціальностей: стрільців, спеціалістів у танкові підрозділи тощо. Однак й зв'язківці, шифрувальники та інші також необхідні нашій армії.
Потреба є абсолютно однакова у всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше,
– сказав він.
Тож до лав ЗСУ призивають не лише людей з бойовим досвідом, але й тих, хто раніше не проходив військової служби. Однак такі військовозобов'язані обов'язково спершу направляються на навчання у навчальні центри або вищі військові навчальні заклади
Мінімальний термін індивідуальної підготовки там становить 1 місяць, однак якщо спеціальність потребує більше часу на підготовку, то термін може бути й довшим. За словами Романа Горбача, навіть до 2.5 місяців.
Окрім мінімальної підготовки військові проходять й колективну у підрозділах, які готуються до залучення у зону бойових дій. Під час такої підготовки проводяться заняття на полігонах та інших ділянках місцевості. Займає це від двох до трьох місяців, а іноді й довше.
Тому в обов'язковому порядку навіть люди, які вже проходили військову службу та мають якийсь досвід військової служби, все одно підрозділ перед тим як залучити до виконання бойових завдань проходить бойове злагодження і підготовку на полігонах,
– сказав Роман Горбач.
Чи передбачається в Україні збільшення кількості мобілізованих
Також на брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що мобілізація в Україні проходить постійно, щоденно та планово. Може відбуватися лише коригування в планах, адже їх прораховують наперед.
Мобілізація – це дуже складна система і просто так за результатами сьогоднішнього дня ми не можемо призвати завтра більше людей. Все це враховані фактори і мобілізація проходить постійно,
– сказав він.
При цьому немає особливостей проведення мобілізаційних заходів у різних регіонах України. Єдина особливість – по наявності мобілізаційного ресурсу, тобто людей відповідних спеціальностей у регіонах.
Так, у кожному територіальному центрі комплектування ведеться військовий облік військовозобов'язаних та є база, де вказана статистика, скільки і де знаходиться мобілізаційного ресурсу, тобто людей відповідних спеціальностей. Відповідно до цього ресурсу визначається завдання щодо призову.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Наразі мобілізація в Україні триватиме щонайменше до лютого 2023 року. Під час неї до лав ЗСУ призивають чоловіків від 18 та до 60 років. При цьому довше максимального віку, але не більше ніж на 5 років, можуть залишатися служити або мобілізуватися професійні військові, які мають неоціненний досвід та підходять для служби за рішенням військово-лікарняної комісії.
- Також зазначимо, що мобілізувати можуть кожного чоловіка призовного віку, який не має проблем зі здоров'ям та інших причин, які б не дозволяли йому служити. Відтак до війська беруть незалежно від того, працює громадянин чи ні.
- За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зараз у його розпорядженні є достатня кількість людей, проте на цій фазі війни йому потрібна техніка.