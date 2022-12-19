В каких специальностях больше всего нуждаются в ВСУ

С начала полномасштабной войны без остановки в Украине проходят мобилизационные мероприятия. Поэтому в ВСУ рассказали, в каких специальностях нуждаются больше всего.

Так, сейчас в ВСУ больше всего призывают тех мужчин, которые уже имеют опыт прохождения военной службы. В том числе и опыт участия в АТО и ООС. Об этом рассказал на брифинге начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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В каких специальностях нуждаются больше всего

При этом в рядах войска нуждаются в представителях практически всех специальностей для комплектования ВСУ и других формирований. Так, по словам Романа Горбача, в процентном соотношении больше призывают общевойсковые специальности: стрелков, специалистов в танковые подразделения и т.д. Однако и связисты, шифровальщики и другие тоже необходимы нашей армии.

Потребность абсолютно одинакова во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше,

– сказал он.

Поэтому в ряды ВСУ призывают не только людей с боевым опытом, но и тех, кто раньше не проходил военную службу. Однако такие военнообязанные обязательно направляются на учебу в учебные центры или высшие военные учебные заведения.

Минимальный срок индивидуальной подготовки там составляет 1 месяц, однако если специальность требует больше времени на подготовку, то срок может быть и дольше. По словам Романа Горбача, даже до 2,5 месяцев.

Кроме минимальной подготовки, военные проходят и коллективную в подразделениях, которые готовятся к привлечению в зону боевых действий. В ходе такой подготовки проводятся занятия на полигонах и других участках местности. Занимает это от двух до трех месяцев, а иногда и подольше.

Поэтому в обязательном порядке даже люди, уже проходившие военную службу и имеющие какой-то опыт военной службы, все равно подразделение перед тем, как привлечь к выполнению боевых задач, проходит боевое согласование и подготовку на полигонах,

– сказал Роман Горбач.

Предусматривается ли в Украине увеличение количества мобилизованных

Также на брифинге начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ отметил, что мобилизация в Украине идет постоянно, ежедневно и планово. Может происходить только корректировка в планах, ведь их просчитывают вперед.

Мобилизация – это очень сложная система и просто так, по результатам сегодняшнего дня, мы не можем призвать завтра больше людей. Все это учтенные факторы и мобилизация проходит постоянно,

– сказал он.

При этом нет особенностей проведения мобилизационных мероприятий в разных регионах Украины. Единственная особенность – по наличию мобилизационного ресурса, то есть людей соответствующих специальностей в регионах.

Так, в каждом территориальном центре комплектования ведется военный учет военнообязанных и есть база, где указана статистика, сколько и где находится мобилизационного ресурса, то есть людей соответствующих специальностей. В соответствии с этим ресурсом определяется задача по призыву.

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