П'яні за кермом та з шаленими статками: перелік суддів, які понесли покарання за свої вчинки

Судді, які знущаються із закону і про яких знає вся країна, продовжують працювати. Це створює враження повної безкарності людей у мантіях і безперспективність будь-якої боротьби за чесні суди. Втім, попри велику кількість зрад, перемоги також є.

Робота багатьох активістів, громадських організацій, журналістів та звичайних громадян, які не хочуть миритись із чорними справами суддів, дає свої результати. Про справи, де завдяки громадськості судді понесли покарання за свої ганебні вчинки – читайте далі.

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Громадськість уже давно зрозуміла, що просто говорити про свавільні рішення та порушення суддів недостатньо. Потрібно добиватись їхнього реального покарання за такі вчинки. Тому доволі часто журналістські розслідування закінчуються заявами про злочин чи дисциплінарними скаргами.

Також є організації, які системно контролюються судові рішення та інформацію про суддів, виявляють факти порушень та вимагають притягнення суддів до відповідальності.

Саме цим уже тривалий час займаються в Автомайдані та фундації DEJURE. За 3 роки ми подали понад 300 скарг на суддів і результат однозначно є.

Про деякі перемоги

Справа судді Попович і її шалених статків

Автомайдан зробив розслідування про статки судді Господарського суду Харкова Інни Попович. Вони явно не відповідають доходам. Ще знайшли її незадекларований розкішний будинок на понад 600 квадратів у рекреаційній зоні поблизу Харкова та 3 гектари землі з виходом до водосховища.

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Усе це лягло в основу заяви про злочин та розслідування НАБУ. Детективи довели, що всі докази – правда, висунули судді обвинувачення та передали справу до Антикорсуду.

Суддю врятувало лише те, що Конституційний Суд скасував відповідальність за брехню в деклараціях. Тож у підсумку справу закрили, але за цей час суддю таки звільнили. Тому заробляти на правосудді вона більше не буде.



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Інцидент із суддею Запорожаном

Cуддя П'ятого апеляційного адмінсуду Дмитро Запорожан, за даними поліції в січні 2019 на незадекларованому Mercedes в'їхав у припаркований автомобіль. Вийшов, подивився й утік. Усе зафіксовано на відеокамери.

Жодної відповідальності за це суддя не поніс і збитки не компенсував. Коли ж поліцейські намагались оформити протокол на Запорожана, то він прямо їх послав та заявив, що він "цар і бог".

Я переконаний, що тоді він саме таким себе відчував. Статус судді в багатьох вселяє відчуття абсолютної безкарності та вседозволеності.

Ще він є сином сумнозвісного та впливового ексректора Одеського медичного університету Валерія Запорожана, який має тісні зв'язки з Геннадієм Трухановим та Сергієм Ківаловим.

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Суддя мав усі шанси й далі відчувати себе небожителем. Однак розголос та наша скарга таки зробила свою справу. Вища рада правосуддя й тягнула понад року, але таки вимушена була визнати дії судді грубим порушенням та звільнити його з посади в березні 2021 року.

Справа Бабенка, який керував авто п'яний

Не менш гучною є справа київського небожителя із Шостого апеляційного адмінсуду Костянтина Бабенка. Він теж вирішив, що судді можна все. Тож спокійно сів за кермо, хоча був такий п'яний, що ледь на ногах тримався.

Його помітили поліцейські та намагались зупинити. Втім Бабенко й не думав – він же суддя. Тож його переслідували аж додому в елітному будинку в центрі Києва. Там він прямо вивалився з-за керма в руки поліцейських.



Суддя Бабенко / Фото IMI

Коли ж почали оформляти протокол, то впевнено заявляв, що взагалі не керував автомобілем, а просто гуляв біля будинку. А ще стверджував, що він суддя, а тому його не можна затримувати.

Автомайдан одразу подав скаргу на Бабенка. У Вищій раді правосуддя теж тягнули як могли, та зробили розгляд справи закритим. Але через рік таки вирішили внести подання про його звільнення.

Ще один п'яний за кермом – суддя Сердюк

Ще одним високопоставленим суддею, який вважає, що на суддів заборона сідати п'яним за кермо не поширюється є Валентин Сердюк – суддя нового Верховного Суду.

Ба більше, він вирішив, що йому можна все як тільки виграв конкурс до цього суду. Його спіймали за нетверезим водінням у березні 2019 року. У суді він розказував, що за кермом був зовсім не він, а його товариш. Проте навіть суд йому не повірив та позбавив прав керування на 1 рік.



Валентин Сердюк / Фото "Апостроф"

Саме за цю брехню перша дисциплінарна палата і внесла подання про звільнення Сердюка. При цьому й тут Вища рада правосуддя проявилась, бо зреагувала лише на третю скаргу щодо судді. У двох інших членкиня ВРП Світлана Шелест жодних порушень не бачила.

Справи суддів-водіїв

Увага! Щоправда, щодо Сердюка й щодо Бабенка рішення ще не остаточні. Тож у ВРП ще можуть передумати звільняти любителів спиртного та потенційних вбивць на дорозі.

Лише суспільний інтерес до цих справ допоможе остаточно звільнити суддів. Тому за рік ми подали сотні скарг на суддів, які допомагають відмазувати п'яниць. І тут теж є результати, хоч і не такі, як хотілось.

Для прикладу, за безпідставну передачу на поруки та затягування з такими справами дисциплінарні палати ВРП вирішили притягнути до відповідальності київських суддів Валерію Бабко з Деснянського суду та Андрія Скубу з Дарницького суду.

Ще ми виявили, що в Самбірському суді Львівської області масово звільняють від покарання водіїв шляхом передачі їх на поруки одному трудовому колективу.

Цим займались усі судді цього суду, включно з головою Володимиром Галином. Щобільше, виявилось, що довідки від підприємства, якому цих водіїв передавали на перевиховання підроблені й там навіть не знали, що беруть їх на поруки. Кримінальне провадження відкрили, але результату поки немає.

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Тим часом фундація DEJURE подала до Вищої ради правосуддя скарги на всіх суддів цього суду – 2 вже навіть розглянули.

ВРП притягнула до відповідальності голову суду Володимира Галина та суддю Ганну Карнасевич. Правда покаранням це важко назвати, бо суддям дали лише попередження, що просто смішно, зважаючи на тяжкість вчинків.

Інші гучні справи суддів

Окрім того, скарги на ще 2 суддів цього суду – Ігоря Казана та Ігоря Пташинського чомусь відверто затягуються. Це свідчить, наскільки у ВРП неохоче борються з масовими корупційними схемами.

Цікавою була і справа щодо суддів Верховного суду Лариси Мороз, Анни Бучик та Андрія Рибачука. Давно відомою є схема, коли судді начебто виправляють у рішенні описку, тобто якусь технічну помилку, а насправді змінюють судове рішення. Так от ці судді опискою назвали 2 сторінки тексту, яким вони повністю змінили попереднє рішення. І не просто його мотивацію, але саму суть.



Судді Верховного суду / Скриншот з відео 24 каналу

Спершу суд вирішив задовольнити касаційну скаргу, а після виправлення описки, рішення кардинально змінилось – у касаційній скарзі відмовлено. Це реально кричуще порушення, яке обурило багатьох.

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Вища рада правосуддя вирішила покарати суддів суворою доганою. Насправді за таке варто звільняти, але за цієї ВРП це, мабуть, максимальне можливе покарання, бо тут явно не зацікавлені прикривати схеми з описками.

Павло Вовк

Ну і як не згадати про Окружний адмінсуд Києва. Ще нещодавно його голова Павло Вовк хвалився, що цей суд вічний і переживе всіх. Володимир Зеленський нарешті вніс законопроєкт про його ліквідацію. І не останню роль тут зіграла саме громадськість та петиція, яка набрала понад 25 тисяч голосів. Тому ці інструменти теж діють.

Це лише декілька прикладів. Їх набагато більше. До цієї боротьби може долучитись кожен і вона справді дає результати.