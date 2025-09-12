Акт агресії за резолюцією ООН – будь-яке вторгнення або напад збройних сил на територію іншої держави, а також бомбардування чи застосування зброї проти іншої держави.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив Герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат 5 скликань Григорій Омельченко. Він пояснив, що відбулася повітряна атака безпілотника та ракети Росії проти Польщі.

З якою метою Путін відправляв дрони в Польщу?

За положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН це є актом агресії. Жодні пояснення про "випадковість" чи "ескалацію" тут не підходять – це акт воєнної агресії.

Путін запускав ці безпілотники та проводив повітряну атаку проти Польщі – це, згідно з нормами міжнародного права, є актом агресії,

– сказав Григорій Омельченко.

Він додав, що метою було перевірити систему протиповітряної та протиракетної оборони Польщі та країн-членів НАТО. А також дізнатись якою буде реакція політичного та військового керівництва НАТО, включно з генеральним секретарем.

Також це мало змусити керівництво ЄС та країн НАТО публічно заявити, що лише "великий Дональд Трамп" може захистити Європу і зупинити російсько-українську війну.

Воєнний злочинець Путін своїми діями одночасно цинічно глузує, шантажує і психологічно тисне. Він відкрито демонструє, що може бити по території НАТО, як, наприклад, Ізраїль по Катару, і залишатися безкарним завдяки наявності ядерної зброї,

– сказав Омельченко.

Він додав, що Польща сьогодні – ключовий канал постачання зброї, боєприпасів, техніки та пального для ЗСУ. Це тил, без якого український фронт не витримає. Тому повітряна агресія проти Польщі – не випадковий інцидент, а удар по найболючішому для поляків і українців місцю.

Якщо Польщу паралізувати і вона почне блокувати кордони для постачання зброї Україні, українська армія опиниться на межі виснаження – саме цього домагається Путін.

Московський фюрер знає: пряма війна з НАТО для нього зараз дуже ризикована, але йому не потрібне негайне вторгнення в Польщу або країни Балтії. Достатньо, щоб Польща, Литва, Латвія та Естонія жили в атмосфері постійного страху, а Брюссель, Вашингтон і Варшава нескінченно сперечалися про ризики ескалацій, гальмуючи постачання сучасної зброї Україні,

– сказав Омельченко.

Він пояснив, що кінцева мета Путіна невідома, але його перший і головний пріоритет – Україна. Без її зламу він не зможе рухатися далі. Саме тому Польща стала головною мішенню: без польського коридору для військової допомоги ЗСУ залишаться без необхідних ресурсів.

Він також зазначив, що напад на Польщу – найнебезпечніший тест для НАТО. Перші результати цього тесту виявилися провальними: Альянс фактично промовчав і зробив вигляд, що інцидент незначний.

