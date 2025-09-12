Про це в ефірі 24 Каналу повідомив Герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат 5 скликань Григорій Омельченко. Він пояснив, що відбулася повітряна атака безпілотника та ракети Росії проти Польщі.
З якою метою Путін відправляв дрони в Польщу?
За положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН це є актом агресії. Жодні пояснення про "випадковість" чи "ескалацію" тут не підходять – це акт воєнної агресії.
Путін запускав ці безпілотники та проводив повітряну атаку проти Польщі – це, згідно з нормами міжнародного права, є актом агресії,
– сказав Григорій Омельченко.
Він додав, що метою було перевірити систему протиповітряної та протиракетної оборони Польщі та країн-членів НАТО. А також дізнатись якою буде реакція політичного та військового керівництва НАТО, включно з генеральним секретарем.
Також це мало змусити керівництво ЄС та країн НАТО публічно заявити, що лише "великий Дональд Трамп" може захистити Європу і зупинити російсько-українську війну.
Воєнний злочинець Путін своїми діями одночасно цинічно глузує, шантажує і психологічно тисне. Він відкрито демонструє, що може бити по території НАТО, як, наприклад, Ізраїль по Катару, і залишатися безкарним завдяки наявності ядерної зброї,
– сказав Омельченко.
Він додав, що Польща сьогодні – ключовий канал постачання зброї, боєприпасів, техніки та пального для ЗСУ. Це тил, без якого український фронт не витримає. Тому повітряна агресія проти Польщі – не випадковий інцидент, а удар по найболючішому для поляків і українців місцю.
Якщо Польщу паралізувати і вона почне блокувати кордони для постачання зброї Україні, українська армія опиниться на межі виснаження – саме цього домагається Путін.
Московський фюрер знає: пряма війна з НАТО для нього зараз дуже ризикована, але йому не потрібне негайне вторгнення в Польщу або країни Балтії. Достатньо, щоб Польща, Литва, Латвія та Естонія жили в атмосфері постійного страху, а Брюссель, Вашингтон і Варшава нескінченно сперечалися про ризики ескалацій, гальмуючи постачання сучасної зброї Україні,
– сказав Омельченко.
Він пояснив, що кінцева мета Путіна невідома, але його перший і головний пріоритет – Україна. Без її зламу він не зможе рухатися далі. Саме тому Польща стала головною мішенню: без польського коридору для військової допомоги ЗСУ залишаться без необхідних ресурсів.
Він також зазначив, що напад на Польщу – найнебезпечніший тест для НАТО. Перші результати цього тесту виявилися провальними: Альянс фактично промовчав і зробив вигляд, що інцидент незначний.
Що відомо про безпілотники на території Польщі?
10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Це стало першим випадком, коли країна змушена була збивати російські безпілотники. Внаслідок атаки постраждав будинок через уламки одного з дронів.
У відповідь Польща стягнула до кордону з Білоруссю близько 40 тисяч військових. НАТО також посилює східний фланг Альянсу, щоб убезпечити країни-члени та продемонструвати готовність до реагування на будь-які провокації з боку Росії.
- У Росії цинічно заявили, що інцидент стався випадково, а генсек НАТО Мар Рютте закликав Путіна зупинити війну проти Україну.