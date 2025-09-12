Об этом в эфире 24 Канала сообщил Герой Украины, генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат 5 созывов Григорий Омельченко. Он объяснил, что произошла воздушная атака беспилотника и ракеты России против Польши.

С какой целью Путин отправлял дроны в Польшу?

По положениям Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН это является актом агрессии. Никакие объяснения о "случайности" или "эскалации" здесь не подходят – это акт военной агрессии.

Путин запускал эти беспилотники и проводил воздушную атаку против Польши – это, согласно нормам международного права, является актом агрессии,

– сказал Григорий Омельченко.

Он добавил, что целью было проверить систему противовоздушной и противоракетной обороны Польши и стран-членов НАТО. А также узнать какой будет реакция политического и военного руководства НАТО, включая генерального секретаря.

Также это должно было заставить руководство ЕС и стран НАТО публично заявить, что только "великий Дональд Трамп" может защитить Европу и остановить российско-украинскую войну.

Военный преступник Путин своими действиями одновременно цинично насмехается, шантажирует и психологически давит. Он открыто демонстрирует, что может бить по территории НАТО, как, например, Израиль по Катару, и оставаться безнаказанным благодаря наличию ядерного оружия,

– сказал Омельченко.

Он добавил, что Польша сегодня – ключевой канал поставки оружия, боеприпасов, техники и горючего для ВСУ. Это тыл, без которого украинский фронт не выдержит. Поэтому воздушная агрессия против Польши – не случайный инцидент, а удар по самому больному для поляков и украинцев месту.

Если Польшу парализовать и она начнет блокировать границы для поставок оружия Украине, украинская армия окажется на грани истощения – именно этого добивается Путин.

Московский фюрер знает: прямая война с НАТО для него сейчас очень рискованна, но ему не нужно немедленное вторжение в Польшу или страны Балтии. Достаточно, чтобы Польша, Литва, Латвия и Эстония жили в атмосфере постоянного страха, а Брюссель, Вашингтон и Варшава бесконечно спорили о рисках эскалаций, тормозя поставки современного оружия Украине,

– сказал Омельченко.

Он пояснил, что конечная цель Путина неизвестна, но его первый и главный приоритет – Украина. Без ее взлома он не сможет двигаться дальше. Именно поэтому Польша стала главной мишенью: без польского коридора для военной помощи ВСУ останутся без необходимых ресурсов.

Он также отметил, что нападение на Польшу – самый опасный тест для НАТО. Первые результаты этого теста оказались провальными: Альянс фактически промолчал и сделал вид, что инцидент незначительный.

Что известно о беспилотниках на территории Польши?