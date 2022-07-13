Які види повісток існують в Україні: хто та де може їх вручати

В Україні триває загальна мобілізація, тож питання вручення повісток актуальне і цікавить багатьох українців. Передусім, потрібно розуміти, що отримати повістку може кожен – не залежно, до якої черги мобілізації він належить. Однак, потрібно розуміти, що повістки є різні і вони не завжди означають призов на службу.

Які є види повісток

Адвокатка Вікторія Тютюнникова наголошує, що вручення повістки не є підставою для негайного призову на військову службу, тобто для мобілізації. Наразі можуть вручати чотири види повісток:

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повістка з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних військовозобов'язаного;

Мета цієї повістки оновити дані про призовників у військовому комісаріаті. До таких даних належать: особисті контакти, інформація про стан здоров'я призовника, склад сім'ї, місце роботи, навчання тощо.

повістка на проходження медичного огляду при військкоматі;

Мета – визначити стан здоров’я та придатність громадянина до служби. За результатами обстеження видається документ з висновком військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби.

повістка-призов на строкову військову службу;

Прийнявши таку повістку і не з'явившись за нею, особа ухиляється від призову, тож ризикує бути притягнутою до кримінальної відповідальності, що передбачена статтею 335 Кримінального кодексу України (карається обмеженням волі на строк до 3 років).

повістка на прибуття на призовну дільницю. Або ж "мобілізаційне розпорядження", "бойова повістка", "повісткою на відправку".

Цей вид повістки вручають військовозобов'язаним особам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби, й зобов'язує громадянина з'явитися на призовний збірний пункт протягом 12 0150 24 годин після оголошення мобілізації.

Який тип повісток вручають "на вулиці"

Ті повістки, які наразі вручають на вулицях, зазвичай не бойові. Більшість з них передбачають виклик до військкомату для уточнення даних або на медкомісію (тобто, перший або другий вид).

Річ у тім, що багато чоловіків роками не заходили у військкомат. За ті роки вони вже можуть мати трьох дітей, тобто мають підстави для відстрочки, або взагалі можуть бути непридатними до військової служби за станом здоров'я тощо. Тому представники військкоматів вдаються до таких дій, щоб з'ясувати, хто ще може воювати,

– пояснила юрист.

Також потрібно розуміти, якщо вам вручили повістку-призов на строкову військову службу чи прибуття на дільницю, для комплектування бойових військових частин – обов'язковою вимогою є наявність досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Важливо! Тільки військовозобов'язані, які мають досвід військової служби або проходили навчальні збори раніше, можуть бути направлені відразу до військових частин.

Непідготовлених військовозобов'язаних, без досвіду проходження військової служби або підготовки на навчальних зборах, не направляють одразу на передову.

Мобілізація в Україні: коротко про головне

З початком повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Наразі вона принаймні до 23 серпня. Однак, Україна готується до її продовження, зокрема, з 1 жовтня до військового обліку залучать жінок.

Адже до виконання бойових завдань залучили майже усіх резервістів. Про масові хвилі мобілізації поки що не йдеться, однак призов громадян триватиме до завершення воєнного стану.

Цікаво – пояснення юристки щодо військового обліку жінок з 1 жовтня: дивіться відео