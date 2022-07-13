Какие виды повесток существуют в Украине: кто и где может их вручать

В Украине идет общая мобилизация, поэтому вопрос вручения повесток актуален и интересует многих украинцев. Прежде всего, нужно понимать, что получить повестку может каждый – независимо от того, к какой очереди мобилизации он принадлежит. Однако, нужно понимать, что повестки разные и они не всегда означают призыв на службу.

Какие виды повесток

Адвокат Виктория Тютюнникова отмечает, что вручение повестки не является основанием для немедленного призыва на военную службу, то есть для мобилизации. Теперь могут вручать четыре вида повесток:

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повестка явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;

Цель этой повестки – обновить данные о призывниках в военном комиссариате. К таким данным относятся: личные контакты, информация о состоянии здоровья призывника, составе семьи, месте работы, учебе и т.д.

повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;

Цель – определить состояние здоровья и пригодность гражданина к службе. По результатам обследования выдается документ с выводом военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе.

повестка-призыв на срочную военную службу;

Приняв такую повестку и не явившись по ней, человек уклоняется от призыва, поэтому рискует быть привлеченным к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 335 Уголовного кодекса Украины (наказывается ограничением свободы сроком до 3 лет).

повестка на прибытие на призывной участок. Или же "мобилизационное распоряжение", "боевая повестка", "повестка на отправку".

Этот вид повестки вручается военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы, и обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 12 0150 24 часов после объявления мобилизации.

Какой тип повесток вручают "на улице"

Те повестки, которые сейчас вручают на улицах, обычно не боевые. Большинство из них предусматривают вызов в военкомат для уточнения данных или на медкомиссию (т.е. первый или второй вид).

Дело в том, что многие мужчины годами не заходили в военкомат. За те годы они могут иметь троих детей, то есть имеют основания для отсрочки, или вообще могут быть непригодными к военной службе по состоянию здоровья и т.д. Поэтому представители военкоматов предпринимают такие действия, чтобы выяснить, кто еще может воевать,

– объяснила юрист.

Также нужно понимать, если вам вручили повестку-призыв на срочную военную службу или прибытие на участок, для комплектования боевых воинских частей – обязательным требованием является наличие опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности.

Важно! Только военнообязанные, имеющие опыт военной службы или проходившие учебное собрание ранее, могут быть направлены сразу в воинские части.

Неподготовленные военнообязанные, без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебном собрании, не направляются сразу на передовую.

Мобилизация в Украине: коротко о главном

С началом полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Продлится она до 23 августа. Однако Украина готовится к ее продлению, в частности, с 1 октября к военному учету привлекут женщин.

Ведь для выполнения боевых задач привлекли почти всех резервистов. О массовых волнах мобилизации пока речь не идет, однако призыв граждан будет продолжаться до завершения военного положения.

Интересно – объяснение юриста по военному учету женщин с 1 октября: смотрите видео